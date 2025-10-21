В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея Шестопалова





Сегодня, 21 октября, в рабочем поселке Елань Волгоградской области пройдут похороны 36-летнего участника СВО Алексея Шестопалова, который героически погиб еще в марте прошлого года. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал «Сердце Елани».

- Алексей ушел добровольцем в феврале 2024 года. Службу проходил на Запорожском направлении в н.п.Работино, - говорится в сообщении. - Долгое время он считался пропавшим без вести. Родные надеялись до последнего.

В 10:00 в церкви Елани начнется пройдет отпевание погибшего.

Фото: «Сердце Елани» / t.me





