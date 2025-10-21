Комплексы слежения за платными парковками закупают в Волгограде

МБУ «Центр организации дорожного движения города Волгограда» готов взять в аренду за 88,3 миллиона рублей с последующей передачей в собственность 23 комплекса фотовидеофиксации для слежения за платными муниципальными парковками, сообщает V102.RU.

В настоящее время объявлен электронный аукцион для поиска подрядчика, который поставит в Волгоград необходимое оборудование в течение 48 календарных месяцев, а также введет его в работу.

Всего планируется закупить два мобильных и 21 стационарный комплекс фотовидеофиксации. Стационарное оборудование будет установлено на опорах освещения, специальных опорах или стенах для обеспечения необходимого угла обзора участка улично-дорожной сети, где находятся парковки.

Все комплексы должны работать в непрерывном автоматическом режиме, иметь функции фото-видео фиксации для фиксации ТС и идентификации ГРЗ ТС, выявления фактов нарушений и формирования доказательных фотоматериалов.

В документах отмечается, что в настоящее время в Волгограде 42 платные парковки на 858 автомобилей.





