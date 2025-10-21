Транспорт

Комплексы слежения за платными парковками закупают в Волгограде

Транспорт 21.10.2025 07:59
МБУ «Центр организации дорожного движения города Волгограда» готов взять в аренду за 88,3 миллиона рублей с последующей передачей в собственность 23 комплекса фотовидеофиксации для слежения за платными муниципальными парковками, сообщает V102.RU.

В настоящее время объявлен электронный аукцион для поиска подрядчика, который поставит в Волгоград необходимое оборудование в течение 48 календарных месяцев, а также введет его в работу. 

Всего планируется закупить два мобильных и 21 стационарный комплекс фотовидеофиксации. Стационарное оборудование будет установлено на опорах освещения, специальных опорах или стенах для обеспечения необходимого угла обзора участка улично-дорожной сети, где находятся парковки.

Все комплексы должны работать в непрерывном автоматическом режиме, иметь функции фото-видео фиксации для фиксации ТС и идентификации ГРЗ ТС, выявления фактов нарушений и формирования доказательных фотоматериалов. 

В документах отмечается, что в настоящее время в Волгограде 42 платные парковки на 858 автомобилей. 


Лента новостей

08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
20:40
Прокуратура назвала причину смертельного пожара в девятиэтажке на ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. БурейскойСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратионуСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области Андрей Бочаров и Антон Лопатин обсудили работу избиркомаСмотреть фотографии
15:58
Ж/д переезд закроют 22 октября на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
В Волжском открылся международный форум, посвящённый исламскому единствуСмотреть фотографии
15:11
Облздрав сообщил о состоянии шести пострадавших в ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:42
Волгоградка через суд сняла с себя «чёрную метку» московского МВДСмотреть фотографии
14:12
Начальницу отдела Роспотребнадзора в Волгоградской области наказали за волокитуСмотреть фотографии
14:00
В Суровикино «денежный» нарушитель ПДД в одночасье стал уголовникомСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
С начала года в путешествие по железной дороге отправили более трех тысяч животныхСмотреть фотографии
13:05
Волгоградские артисты покорили «Вассой Железновой» зрителей в ЯрославлеСмотреть фотографии
13:04
Волгоградский школьник Вадим Храмов выступил в полуфинале ток-шоу «Ты супер»Смотреть фотографии
12:36
Им ничего не будет? Установлены дети, разгромившие дом семьи в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
В Волгоградской области силовики забрали с овощных полей 153 мигрантаСмотреть фотографииCмотреть видео
 