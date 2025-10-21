



В Дзержинском районе Волгограда наконец завершились все работы по демонтажу торговых павильонов бывшего рынка «Олимпия». Как сообщает ИА «Высота 102», на месте бывших построек теперь нет ничего, кроме битого фундамента, стекла и мусора. Между собой жители Семи ветров, заглядывая в ближайшее будущее, успели прозвать территорию «пустырем безнадеги».





Напомним, что о ликвидации рынка «Олимпия», десятки лет кормившего и снабжавшего всем необходимым местных жителей, стало известно почти 10 месяцев назад – 26 декабря прошлого года. Власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.





Самым печальным для торговцев, проработавших на «Олимпии» едва ли большую часть жизнь, стал тот факт, что поспешное выселение пришлось на предновогодний период. Перед праздниками предприниматели закупили товар, а реализовать его было уже негде – не найдя поддержки властей, люди начали в спешке вывозить все свое имущество, вплоть до дверей, оконных рам и прилавков, чтобы хоть как-то возместить траты после закупки продукции на новый сезон. Многим не удалось оправиться после убытков и пришлось закончить свою предпринимательскую деятельность.





Но, как показало время, после выселения предпринимателей со сносом никто торопиться не стал. Еще в апреле на территории рынка можно было наблюдать опустевшие павильоны. Завершился демонтаж лишь под занавес этого года.





Напомним, что на месте бывшего рынка «Олимпия» городские власти обещали провести благоустройство территории. Однако, до сих пор работы здесь не стартовали и, с учетом приближающейся зимы, вряд ли начнутся раньше, чем в 2026 году. До тех пор, вероятно, на опустевшем пятачке в центре Семи ветров так и будет напоминать о прошлось фундамент и неубранный мусор.

– Похоже, что с таким видом из окон мы и перезимуем теперь, – замечают прохожие. – Хоть бы снег выпал и припорошил этот пустырь безнадеги. Вопрос только остается один: зачем было спешить, если торопиться некуда?

