Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской области

Происшествия 21.10.2025 08:20
В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силы ПВО не задействовались для уничтожения беспилотников, передает V102.RU. По данным Минобороны, ночью было сбито 55 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и пятью регионами России. Волгоградской области среди них нет.

Атаки фиксировались в Ростовской, Воронежской и Липецкой областях, а также Краснодарском крае и республике Крым.

Напомним, что Росавиация накануне вечером ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Волгограда. Также было смс-оповещение о беспилотной опасности, однако его получили не все.


Лента новостей

11:32
В Волгограде массовое ДТП спровоцировало пробку на «танцующем» мостуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Топ-менеджеров волгоградских фирм-застройщиков не хотят выпускать из СИЗОСмотреть фотографии
10:47
Под Урюпинском погиб водитель перевернувшейся иномаркиСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцев хотят жестче штрафовать за пожары в лесах и зданияхСмотреть фотографии
10:43
Старенькую «шестерку» скомкало в ДТП с гразуовиком на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде снесли старую двухэтажку на ул. БобровскойСмотреть фотографии
10:04
Проделки юных зацеперов сняли на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Закон о защите России от диверсионно-террористических угроз внесен в ГосдумуСмотреть фотографии
08:59
Слюсарь показал последствия атаки БПЛА по БатайскуСмотреть фотографии
08:53
«Колеса продавал?»: волгоградские силовики задержали в Краснодаре горе-продавца шинСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Дело истязавшей детей бойца СВО готовят к передаче в суд ВолгоградаСмотреть фотографии
08:40
Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорийСмотреть фотографии
08:20
Украинские БПЛА пролетели мимо Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:15
Так и перезимуем? На месте снесенного рынка «Олимпия» образовался «пустырь безнадеги»Смотреть фотографии
07:59
Комплексы слежения за платными парковками закупают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:06
Авиарейсы из Москвы и Антальи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:49
В Елани похоронят погибшего год назад на СВО Алексея ШестопаловаСмотреть фотографии
06:20
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 7 часовСмотреть фотографии
22:36
«Ротор» в Воронеже проиграл «Факелу» со счётом 0:4Смотреть фотографии
20:56
«Бабушка отлучилась из дома»: в СК рассказали о страшной гибели в огне 4-летнего малышаСмотреть фотографии
20:40
Прокуратура назвала причину смертельного пожара в девятиэтажке на ул. БурейскойСмотреть фотографии
20:11
В Волгограде ребёнок погиб в сгоревшей квартире на ул. БурейскойСмотреть фотографии
19:55
В Волгограде полиция задержала участников свадебного ралли бородачейСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Историческое событие»: волгоградка Виктория Дудакова стала чемпионкой мира по панкратионуСмотреть фотографии
19:09
В Волгограде третий раз за год пересмотрят городской бюджетСмотреть фотографии
18:10
В Волгограде вместо ФОКа построили алкомаркетСмотреть фотографии
18:07
«Здесь есть душа»: почему молодые повара Волгограда выбирают школьные столовыеСмотреть фотографии
18:00
Волгоградский трамвай: три года системного обновления городской инфраструктурыСмотреть фотографии
17:32
Чудотворную икону «Федоровская» увезли из волгоградского собораСмотреть фотографии
16:57
Сразу две пенсии могут получать ряд волгоградцевСмотреть фотографии
 