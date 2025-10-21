Аэропорт в Волгограде утром 21 октября возобновил работу после ночных ограничений Росавиации, в настоящее время задерживаются пять авиарейсов, сообщает V102.RU.

На более позднее время перенесены вылеты двух рейсов в Москву авиакомпании «Победа». С опозданием в город-герой прилетят туристы из Антальи и самолеты из Москвы.

Так, рейс из Антальи авиакомпании Ural Airlines перенесен с 2:00 на 08:25 мск. Самолет из-за ограничений, введенных в волгоградском аэропорту, был вынужден «уйти» в Астрахань.





