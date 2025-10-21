Мощный пожар в Астрахани: огнем охвачен гектар складских территорий





В Астрахани на протяжении ночи тушили крупное возгорание, произошедшее на складских территориях. Как сообщает Арбуз со ссылкой на МЧС России, огнем охвачено 12 тысяч квадратных метров. Борьба с огнем продолжается.

– В поселке Трусово, на улице Школьная, 7 корпус 1 загорелся склад с пластиковыми трубами и шлангами, – уточняет астраханское издание. – Для тушения привлекли 80 человек и 28 единиц спецтехники. Кроме того, к месту происшествия направили пожарный поезд. Общими усилиями утром, только к 8:28, огонь удалось локализовать.

Уточняется, что быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная загрузка внутри здания.

Фото: МЧС России