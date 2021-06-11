Саженцам дубов в Волго-Ахтубинской пойме пообещали 10-летний уход





В Волгоградской области разработана дорожная карта, благодаря которой за саженцами дубов и других деревьев в Волго-Ахтубинской пойме будут ухаживать в течение 10 лет с момента посадки. «Уже к 30-ому году территория поймы получит полноценные лесные участки, пойма будет жить», - об этом сегодня в ходе брифинга заявила заместитель председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Елена Православнова.

Дорожная карта подразумевает полный комплекс мероприятий, который направлен на полноценное развитие саженцев и в дальнейшем позволит молодым деревьям комфортно прижиться на территории поймы. Так, в течение первого года после высадки подрядчик обеспечит полив и уход за саженцами, после чего эти полномочия возьмет на себя лесничество - в течение следующих 9 лет. Финансирование данных мероприятий будет производиться из областных средств.

Уже на этапе подготовки к строительству Третьего пускового комплекса моста через Волгу определены участки под компенсационные высадки, ведется подготовка почвы и посадочного материала. Всего планируется посадить более 200 тысяч деревьев и кустарников. Дубы высаживаются исключительно из желудей, собранных в пойме – это позволят саженцем адаптироваться к климатическим условиям. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что накануне в питомнике Лещевского лесничества были высажены 600 килограммов желудей на участке в 0,5 га, из которых через два года взойдут 50 тысяч саженцев пойменного дуба черешчатого. Также на участке 0,8 га посеяли семена акации. Всего в этом году в питомнике высадят еще 1,2 тонны желудей, а новые дубравы в пойме начнут закладывать уже 2022 году. Кроме того, осенью экоактивисты посадят за Волгой еще 5 тысяч саженцев молодых деревьев.

Строительство Третьего пускового комплекса по выбранному проекту нанесет минимальный экологический ущерб, который будет компенсирован высадками новых деревьев, заверили в ведомстве. Любой иной проект строительства подразумевает вырубку куда большего количества деревьев.

На сегодняшний день количество автомобилей, ежедневно проезжающий по существующей дороге достигает 40 тысяч единиц, что в разы превышает пропускную способность данной магистрали. Строительство Третьего пускового комплекса позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге «Волгоград-Краснослободск- Средняя Ахтуба», и, как следствие, снизить вредные выбросы в атмосферу и водные объекты, уменьшить шумовое воздействие на жителей, а также краснокнижных животных, сократить количество дорожно-транспортных происшествий.

В администрации подчеркнули, что принятый проект строительства уведет транспорт из населенных пунктов, а существующая трасса «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» останется для проезда местных жителей.



