



Компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей должен выплатить ребенку-инвалиду водитель за произошедшее в Волгограде ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, автомобилист в ходе предварительного следствия отрицал свою вину в произошедшем, утверждая, что ребенок сам выбежал на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Понадобилось значительное время для того, чтобы найти свидетелей происшествия и записи видеорегистратора, чтобы доказать невиновность мальчика. Водитель не извинился за произошедшее и не принимал участия в приобретении лекарственных средств для ребенка.

С иском в суд о компенсации морального вреда обратилась мать мальчика. Она указала, что ее ребенок и так является инвалидом с детства, а полученная травма по вине водителя усугубила положение, так как мальчику понадобилась дополнительная психологическая помощь специалистов.

В суде было установлено, что вечером 11 марта прошлого года в Тракторозаводском районе водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей в форме ссадин подбородочной области и правого коленного сустава. По заключению эксперта, травмы были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью. Однако мальчик был госпитализирован и находился на стационарном лечении в больнице три дня.

За проезд на запрещающий согнал светофора водителя оштрафовали на 1 тысячу рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



