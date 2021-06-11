Расследования

В Волгограде водитель пытался переложить вину за ДТП на ребенка-инвалида

Расследования 11.06.2021 11:58
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11.06.2021 11:58


Компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей должен выплатить ребенку-инвалиду водитель за произошедшее в Волгограде ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в Тракторозаводском районном суде, автомобилист в ходе предварительного следствия отрицал свою вину в произошедшем, утверждая, что ребенок сам выбежал на запрещающий для пешеходов сигнал светофора. Понадобилось значительное время для того, чтобы найти свидетелей происшествия и записи видеорегистратора, чтобы доказать невиновность мальчика. Водитель не извинился за произошедшее и не принимал участия в приобретении лекарственных средств для ребенка.
С иском в суд о компенсации морального вреда обратилась мать мальчика. Она указала, что ее ребенок и так является инвалидом с детства, а полученная травма по вине водителя усугубила положение, так как мальчику понадобилась дополнительная психологическая помощь специалистов.
В суде было установлено, что вечером 11 марта прошлого года в Тракторозаводском районе водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил ребенка на пешеходном переходе. Мальчик получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей в форме ссадин подбородочной области и правого коленного сустава. По заключению эксперта, травмы были квалифицированы как не причинившие вреда здоровью. Однако мальчик был госпитализирован и находился на стационарном лечении в больнице три дня. 
За проезд на запрещающий согнал светофора водителя оштрафовали на 1 тысячу рублей. 
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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