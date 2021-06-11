Экономика

Волгоградский промышленник Олег Савченко оценил итоги ПМЭФ-2021

Экономика 11.06.2021 09:30
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11.06.2021 09:30


Ключевым событием июня в России без преувеличения можно назвать XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший со 2 по 5 июня. В мероприятии приняла участие делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым — на полях ПМЭФ был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с крупнейшими компаниями и корпорациями. Состоялись и особо значимые для региона переговоры, в том числе по вопросу возрождения завода «Химпром» и ликвидации шламонакопителя этого предприятия. Председатель комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона Волгоградской облдумы Олег Савченко прокомментировал ИА «Высота 102» итоги ПМЭФ.
«Цифровая экономика» — тонкая специфика
В числе первых соглашений, подписанных губернатором Андреем Бочаровым на форуме — о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». Губернатор отметил, что запланированные проекты «Ростелекома» важны для жителей в настоящее время, когда вопросы цифровизации выходят на первый план. Соглашение способствует повышению доступности цифровых сервисов для волгоградцев, в том числе регионального бизнеса.
«Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым сработала на ближайшую перспективу, на выстраивание деловых и взаимовыгодных отношений, — отметил Олег Савченко. — Нет ничего важнее для реализации национальных проектов, чем надежные партнеры. Взять хотя бы нацпроект «Цифровая экономика» - это очень тонкая специфика, здесь без профессионалов не обойтись. То, что на ПМЭФ-2021 такая серьезная компания как «Ростелеком» и глава Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве, означает уверенность, что масштабная работа по цифровизации объектов региона продолжится на уровне мировых стандартов».
Сотрудничество «Ростелеком» и властей Волгоградской области уже принесло свои плоды: в Михайловке в рамках проекта «Умный город» модернизирована система уличного освещения. В настоящее время ведется работа над обновлением системы информирования и оповещения населения.
Работа не одного дня
Еще три важных соглашения, подписанные на ПМЭФ — с компаниями «Татнефть», «Промсвязьбанк» и банк «Открытие». По мнению Олега Савченко, они расширят свое участие в приоритетных проектах, а инвестиционная привлекательность Волгоградской области вырастет, как следствие, и качество жизни в регионе.
«Волгоградская область в свою очередь делает все, чтобы с нами не только «старые добрые» инвесторы оставались, но и новые шли, — прокомментировал парламентарий. — В Волгоградской области постоянно разрабатываются новые меры поддержки бизнеса, власти демонстрируют готовность к диалогу, действуют так, чтобы федеральный центр давал дополнительные возможности для развития региона. Это работа не одного дня».
Будущее «Химпрома»
Едва ли не самой главной встречей губернатора Андрея Бочарова на ПМЭФ стали переговоры с руководителями «АЕОН Корпорейшн» и «Марубени Корпорейшн» по вопросам российско-японского производства метанола на площадке завода «Химпром». Особое внимание стороны уделили экологической безопасности инвестпроекта. Сейчас «Химпрому» предстоит избавиться от накопленного десятилетиями опасного наследия - «белого моря», о чем говорилось на встрече главы региона с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой.
«Насколько трудно реализовать крупный инвестиционный проект можно понять на примере подготовки к возрождению промышленной площадки «Химпрома», — сказал Олег Савченко. — Рабочие встречи, переговоры с японскими партнерами длятся год за годом. Но результат есть. На прошедшем форуме в Санкт-Петербурге мы услышали главное – что завершено фит-проектирование. Инвесторы вкладывают огромные деньги и хотят быть уверены, что регион их поддержит. На ПМЭФ делегация Волгоградской области как раз продемонстрировала, что держит руку на пульсе».
Еще одним итогом больших переговоров по «Химпрому» стало предложение Андрея Бочарова инвесторам подключиться к развитии новой производственной линии, таким образом укрепив долгосрочное сотрудничество.

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