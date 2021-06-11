Экономика

В зоне внимания – кадры: РИТЭК определил лучших по профессии и подарил студентам учебный полигон

Экономика 11.06.2021 15:58
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11.06.2021 15:58


В городе Котово Волгоградской области завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»). За звание «Лучший по профессии» соревновались 30 специалистов территориально-производственных предприятий компании: Волгограднефтегаз, РИТЭКБелоярскнефть, РИТЭК-Самара-Нафта, ТатРИТЭКнефть. 
«Мы возрождаем традицию проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» в полном, очном формате. Участники, судьи, наставники, молодые специалисты вновь встречаются на большой площадке для того, чтобы определить сильнейших, достойных представлять предприятие в финальном состязании, которое в год 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ» пройдет в Пермском крае», – отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Конкурс мастерства рабочих проводился в семи основных номинациях. В этом году впервые была объявлена восьмая дополнительная номинация – «Фабрика идей». В ней участники представили свои предложения по улучшению производственных процессов на предприятии. Победители конкурса получили единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года.

Победители конкурса профессионального мастерства 2021 года
В номинации «Оператор по добыче нефти и газа
1 – Владислав Литовченко, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Цеха по добыче нефти и газа №4 «Памятный»,  Волгограднефтегаз
2 – Александр Макаров, оператор по добыче нефти и газа 3 разряда Цех по добыче нефти и газа №2, ТатРИТЭКнефть
3 – Андрей Давыдов, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Цех по добыче нефти и газа (СЕВЕР), РИТЭК-Самара-Нафта
В номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки» 
1 – Денис Медко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти, Волгограднефтегаз
2 – Алексей Марцев, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и сдачи нефти Установки подготовки нефти, РИТЭК-Самара-Нафта
3 – Денис Самигулов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки нефти, ТатРИТЭКнефть

В номинации «Оператор товарный»
1 – Дмитрий Тамаровский, оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти, Волгограднефтегаз
2 – Филипп Королев, оператор товарный 5 разряда Цеха подготовки и сдачи нефти Приемо-сдаточного пункта, РИТЭК-Самара-Нафта
3 – Евгений Лысенков, оператор товарный 5 разряда Установки подготовки нефти «Луговое, ТатРИТЭКнефть  
В номинации «Машинист компрессорных установок»     
1 – Евгений Филиппов, машинист компрессорных установок 4 разряда Цех добычи нефти и газа №3 «Котовский», Волгограднефтегаз
2 – Риназ Ахметов, машинист компрессорных установок 4 разряда Цех добычи нефти и газа №2, ТатРИТЭКнефть
3 – Валерий Новиков, машинист компрессорных установок 5 разряда Цех по подготовке и сдачи нефти, РИТЭК-Самара-Нафта

В номинации «Машинист технологических насосов»
1 – Павел Тыщенко, машинист технологических насосов 5 разряда Цех добычи нефти и газа «месторождения им. В.Н. Виноградова, РИТЭКБелоярскнефть
2 – Руслан Хуснуллин, машинист технологических насосов 5 разряда Цех добычи нефти и газа «месторождения им. В.Н. Виноградова, РИТЭКБелоярскнефть
В номинации «Электрогазосварщик» 
1 – Ирек Хайруллин, электрогазосващик 5разряда Цеха по добыче и нефти и газа №1,  ТатРИТЭКнефть
2 – Владимир Кадыков, электрогазосващик 6 разряда Цех №5 г. Самара, участок «Юг», РИТЭК-Самара-Нафта
3 – Сергей Романов, электрогазосващик 6 разряда, РИТЭКБелоярскнефть

В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»
1 –  Петр Веретенников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгограднефтегаз
1 – Алексей Бухов, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгограднефтегаз
2 – Олег Васьков, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», ТатРИТЭКнефть
2 – Максим Воспинников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», ТатРИТЭКнефть
3 – Владимир Мокшин, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», РИТЭКБелоярскнефть
3 – Александр Стрельников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», РИТЭКБелоярскнефть

В номинации «Фабрика идей» лучшей была признана идея Александра Кузнецова, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда Цеха по добыче нефти и газа №1«Арчединский», Волгограднефтегаз. 
Нефтяники поощряют не только лучших в своем деле, но и молодых специалистов, которые стремятся к новым вершинам. Так, при поддержке ЛУКОЙЛ и РИТЭК в Жирновске на базе нефтяного техникума была построена уникальная учебно-тренировочная площадка.
На полигоне представлены действующие глубинные насосы, станки-качалки, запорные устройства, пескоструйное оборудование, трансформаторные подстанции, установки для бурения скважин, тренажеры виртуальной реальности  – всё, что надо для подготовки к работе в реальных условиях.
 
Торжественное открытие полигона состоялось в «День Молодых профессионалов». 

Почетным гостям провели экскурсию по площадкам учебно-тренировочного полигона, подробно рассказали о современном оборудовании для добычи нефти, о технологиях, применяемых в отрасли.
Как подчеркнул Ренат Нургалиев, объект уже прошел серьезные тестовые испытания в ходе регионального этапа конкурса мастерства World Skills. 
«В первую очередь мы старались, чтобы размещенное здесь оборудование отвечало самым современным требованиям, позволяло моделировать задачи, с которыми нефтяники сталкиваются в повседневной практике. Их решение не вызовет трудностей у тех, кто хорошо подготовлен, уверен в выборе своего пути, заинтересован в непрерывном  профессиональном развитии», – обратился к присутствующим Ренат Нургалиев.
Сергей Корольков, заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  поблагодарил постоянных партнеров техникума – ЛУКОЙЛ и РИТЭК: «Большое вам спасибо за участие в судьбе техникума, поддержку обучения будущих специалистов нефтегазовой отрасли, организацию и проведение подобных мероприятий». 

 
Слова благодарности в адрес Компании прозвучали и от директора техникума Евгения Дорошенко. Он уверен, что «занятия на уникальном учебно-производственном полигоне повысят профессиональную компетенцию студентов, а преподавателям поможет подготовить специалистов с крепкими знаниями».
Между работниками РИТЭКа и студентами состоялись дружеские соревнования в номинации «Оператор по добыче нефти и газа». Мастера своего дела поделились с молодыми профессиональным опытом  – в итоге победителями стали:
1 место –  Максим Львов («РИТЭК-Самара-Нафта, ООО «РИТЭК»);
2 место – Никита Дряба (ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»);
3 место – Илья Стеблев (ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»).
Помимо строительства полигона, РИТЭК профинансировал ремонт самого учебного учреждения, а также благоустройство территории техникума. 
Жирновский нефтяной техникум ежегодно выпускает более 750 студентов. Большинство из них идут работать в отрасль ТЭК или на предприятия, обслуживающие эту сферу.

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