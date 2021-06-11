В зоне внимания – кадры: РИТЭК определил лучших по профессии и подарил студентам учебный полигон





В городе Котово Волгоградской области завершился ежегодный конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»). За звание «Лучший по профессии» соревновались 30 специалистов территориально-производственных предприятий компании: Волгограднефтегаз, РИТЭКБелоярскнефть, РИТЭК-Самара-Нафта, ТатРИТЭКнефть.

«Мы возрождаем традицию проведения конкурса на звание «Лучший по профессии» в полном, очном формате. Участники, судьи, наставники, молодые специалисты вновь встречаются на большой площадке для того, чтобы определить сильнейших, достойных представлять предприятие в финальном состязании, которое в год 30-летия ПАО «ЛУКОЙЛ» пройдет в Пермском крае», – отметил генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.





Конкурс мастерства рабочих проводился в семи основных номинациях. В этом году впервые была объявлена восьмая дополнительная номинация – «Фабрика идей». В ней участники представили свои предложения по улучшению производственных процессов на предприятии. Победители конкурса получили единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года.





Победители конкурса профессионального мастерства 2021 года

В номинации «Оператор по добыче нефти и газа

1 – Владислав Литовченко, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Цеха по добыче нефти и газа №4 «Памятный», Волгограднефтегаз

2 – Александр Макаров, оператор по добыче нефти и газа 3 разряда Цех по добыче нефти и газа №2, ТатРИТЭКнефть

3 – Андрей Давыдов, оператор по добыче нефти и газа 4 разряда Цех по добыче нефти и газа (СЕВЕР), РИТЭК-Самара-Нафта

В номинации «Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки»

1 – Денис Медко, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти, Волгограднефтегаз

2 – Алексей Марцев, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки и сдачи нефти Установки подготовки нефти, РИТЭК-Самара-Нафта

3 – Денис Самигулов, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 4 разряда Цеха подготовки нефти, ТатРИТЭКнефть





В номинации «Оператор товарный»

1 – Дмитрий Тамаровский, оператор товарный 4 разряда Цеха подготовки и перекачки нефти, Волгограднефтегаз

2 – Филипп Королев, оператор товарный 5 разряда Цеха подготовки и сдачи нефти Приемо-сдаточного пункта, РИТЭК-Самара-Нафта

3 – Евгений Лысенков, оператор товарный 5 разряда Установки подготовки нефти «Луговое, ТатРИТЭКнефть

В номинации «Машинист компрессорных установок»

1 – Евгений Филиппов, машинист компрессорных установок 4 разряда Цех добычи нефти и газа №3 «Котовский», Волгограднефтегаз

2 – Риназ Ахметов, машинист компрессорных установок 4 разряда Цех добычи нефти и газа №2, ТатРИТЭКнефть

3 – Валерий Новиков, машинист компрессорных установок 5 разряда Цех по подготовке и сдачи нефти, РИТЭК-Самара-Нафта





В номинации «Машинист технологических насосов»

1 – Павел Тыщенко, машинист технологических насосов 5 разряда Цех добычи нефти и газа «месторождения им. В.Н. Виноградова, РИТЭКБелоярскнефть

2 – Руслан Хуснуллин, машинист технологических насосов 5 разряда Цех добычи нефти и газа «месторождения им. В.Н. Виноградова, РИТЭКБелоярскнефть

В номинации «Электрогазосварщик»

1 – Ирек Хайруллин, электрогазосващик 5разряда Цеха по добыче и нефти и газа №1, ТатРИТЭКнефть

2 – Владимир Кадыков, электрогазосващик 6 разряда Цех №5 г. Самара, участок «Юг», РИТЭК-Самара-Нафта

3 – Сергей Романов, электрогазосващик 6 разряда, РИТЭКБелоярскнефть





В номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

1 – Петр Веретенников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгограднефтегаз

1 – Алексей Бухов, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгограднефтегаз

2 – Олег Васьков, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», ТатРИТЭКнефть

2 – Максим Воспинников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», ТатРИТЭКнефть

3 – Владимир Мокшин, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», РИТЭКБелоярскнефть

3 – Александр Стрельников, электромонтер по обслуживанию оборудования 5 разряда ООО «Энергополюс», РИТЭКБелоярскнефть





В номинации «Фабрика идей» лучшей была признана идея Александра Кузнецова, оператора по добыче нефти и газа 5 разряда Цеха по добыче нефти и газа №1«Арчединский», Волгограднефтегаз.

Нефтяники поощряют не только лучших в своем деле, но и молодых специалистов, которые стремятся к новым вершинам. Так, при поддержке ЛУКОЙЛ и РИТЭК в Жирновске на базе нефтяного техникума была построена уникальная учебно-тренировочная площадка.

На полигоне представлены действующие глубинные насосы, станки-качалки, запорные устройства, пескоструйное оборудование, трансформаторные подстанции, установки для бурения скважин, тренажеры виртуальной реальности – всё, что надо для подготовки к работе в реальных условиях.