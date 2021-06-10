В Волгоградской области от неизвестной болезни умирает хвойный лес





Экологи региона бьют тревогу из-за массового усыхания разновозрастных сосновых насаждений практически во всех лесничествах Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты леса Волгоградской области", эта проблема обсуждалась на совещании с участием специалистов Центра защиты леса и областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Экологи с целью установления возможных причин "болезни" хвойных насаждений уже провели визуальное обследование пораженных лесных массивов. Однако результаты оказались неутешительными. Осмотр наземной части и корневой системы деревьев не позволил установить причину усыхания сосны, повреждений хвои насекомыми-вредителями и болезнями также выявлены не были.

Решено привлечь специалистов ФНЦ Агроэкологии РАН. Выездная комиссия в самое ближайшее время проведет обследование Подтелковского, Ольховского и Алексеевского лесничеств. По мнению экологов, обследование данных лесных массивов позволит выявить тенденцию распространения неизвестного недуга.

Взятые ранее образцы ветвей и хвои пораженных деревьев направлены в лабораторию центрального аппарата ФБУ "Рослесозащита" для проведения комплексного анализа. Также было принято решение провести анализ космических снимков для определения более точного местоположения и площадей деградации сосновых насаждений.