



В Волгограде 47-летняя водитель Nissan Qashqai утром 15 мая пострадала в результате столкновения автомобиля с трактором и последующего опрокидывания. Как сообщает ИА «Высота 102», на помощь находившейся за рулем женщине первыми пришли очевидцы. Спасение пострадавшей, которая оказалась заблокирована в своей машине, засняли камеры дорожного видеонаблюдения.





Напомним, что ДТП с участием трактора и трех машин произошло, по данным ГУ МВД России по Волгоградской области, сегодня в 08.20 на пересечении улиц Рокоссовского и Ткачева. Водитель трактора, уходя от столкновения с подрезавшим его автомобилем, спровоцировал аварию с Nissan. В результате иномарка перевернулась, пролетела несколько метров на крыше и, встав на бок, остановилась, столкнувшись с Volkswagen Tiguan.

Судя по видеокадрам, оказавшимся в распоряжении ИА «Высота 102», в первые минуты после ДТП к Nissan стали сбегаться очевидцы. Мужчины разбили лобовое стекло и так извлекли из салона пострадавшую женщину. Ее состояние на данный момент неизвестно. По информации облздрава, в настоящее время водитель находится в приемном отделении больницы №25 и проходит обследование.

После спасения очевидцами водителя Nissan на место ДТП прибыли сотрудники МЧС. Они уже перевернули стоявшую на боку машину и поставили на колеса.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.