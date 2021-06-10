Экология

Завод в Волгоградской области уличили в занижении объемов ядовитых выбросов

Экология 10.06.2021 08:58
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10.06.2021 08:58


Множественные нарушения природоохранного законодательства выявлены на Камышинском стеклотарном заводе в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, по итогам плановой выездной проверки предприятия государственными инспекторами РФ в области охраны окружающей среды вынесено шесть постановлений о привлечении к административной ответственности юридического и должностных лиц завода на общую сумму 136 тысяч рублей.
Так, выявлены факты невыполнения или несвоевременного выполнения обязанности по представлению сведений для актуализации учетных сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Согласно инвентаризации, суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух превышает более чем на 10% величину суммарного выброса загрязняющих веществ, указанную в заявлении о постановке на государственный учет объектов НВОС. Кроме того, в свидетельствах о постановке на государственный учет таких объектов отсутствуют сведения о наличии в выбросах азотной кислоты, едкого натра, этановой кислоты (уксусной кислоты), которые присутствуют в выбросах.
Установлен факт нарушений правил эксплуатации, а также использование неисправных сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. К примеру, выбросы марганца и его соединений (в пересчете на марганца (IV) оксид) превышают разрешенный в 22,7 раза.
Кроме того, стеклотарный завод в процессе производственной деятельности эксплуатирует стационарный источник выброса вредных веществ в атмосферу, оснащенный установкой очистки газа, эффективность которой составляет 95%. В ходе проверки были отобраны и исследованы пробы промышленных выбросов. Исследования показали, что фактическая эффективность очистки по веществу «марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)» составляет минус 136%.
В адрес АО «Камышинский стеклотарный завод» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений в конкретные сроки. 
Справка. АО «Камышинский стеклотарный завод» осуществляет деятельность на территории Камышина Волгоградской области с 1 мая 1939 года. Основной вид деятельности – производство полых стеклянных изделий для консервной промышленности, а дополнительный – розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах.

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