Управляющая компания под Волгоградом судится с жителями втайне от них

Общество 10.06.2021 19:56
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10.06.2021 19:56
Заложниками странной ситуации называют себя жители многострадального дома №11 микрорайона ВОС ВИР города Краснослободска. О своих проблемах с управляющей компанией они рассказали редакции ИА «Высота 102», заявив, что устали от «экспериментов», которые ставят над ними сотрудники УК «СК «Ресурс».
«Наша печальная история длится с сентября прошлого года, когда в адрес нашего председателя совета многоквартирного дома поступило уведомление от управляющей организации «СК «Ресурс», что она не имеет намерений продлевать договор управления и настоятельно рекомендует выбрать другую, - рассказывают собственники квартир. - Мы понимали, что эти незаконные действия в наших суровых реалиях могут быть произведены. Поэтому провели собрание при полном соблюдении всех требований. А так как другой управляющей организации у нас в Краснослободске нет, выбрали ту же - «СК «Ресурс». И поставили вопрос о плате за услуги, как того требует закон. В качестве цены договора взяли отчеты за 2 года, исключили из них работы, которые выполняли сами и получилась цена в 14 рублей 50 копеек за квадратный метр. Но, чтобы соблюсти баланс интересов, мы «округлили» цену, определив плату за содержание жилья в 16 рублей за 1 кв. метр площади».
По словам жильцов, в это же время – в октябре 2020 года - не оценили потуги управляющей организации снять с себя «ярмо» управления этими домами и в ИГЖН по Волгоградской области. В ведомстве указали, что для расторжения договора управления необходима воля сторон. Более того, инспекция усмотрела нарушения и даже приняла меры по привлечению к ответственности за нарушение порядка расчетов с населением. Только вот до конца к ответственности УК так почему-то и не привлекла. В результате договор управления остался действовать, а вот с платой за коммуналку что-то пошло не так. Руководство ООО «СК «Ресурс» проигнорировало решение общего собрания и выставляло плату за содержание жилья по старым ценам. А, чтобы оправдать свои незаконные действия, отправилась в суд.
«Когда мы узнали об этом, очень удивились, - возмущаются люди. – Ведь управляющая организация обратилась в суд с заявлением о признании недействительным того самого собрания. Причем втайне от нас. А для подобного обращения необходимо соблюдение ряда условий. Нужно оповестить всех собственников, которые голосовали на этом собрании. Нужно быть собственником, чтобы иметь права на обращение в суд. Нужно доказать способность повлиять на голосование и право на это голосование, которое у УК попросту отсутствует».
Но тем не менее суд заявление принял и признал недействительным решение собрания о выборе управляющей организации, установления стоимости содержания жилья, выборе председателя и секретаря собрания, выборе места хранения копий решений.
«Решение Краснослободского районного суда было основано на иске организации, не имеющей права на подобный способ защиты в суде, - утверждают собственники. – Более того, УК не сочло нужным известить их о своем намерении обратиться в суд, чем грубо были нарушены наши права. Мы даже обжаловать это решение не можем, не являясь участником подобного судебного процесса. Одним словом, беспредел».
Как говорят жильцы, управленцы «что хотят, то воротят». К примеру, после проведения собрания в октябре 2020 года в их доме навсегда пропал водопровод в местах общего пользования. В платежных документах даже отсутствовали расходы на общедомовое водоснабжение, что делает невозможным какую-либо влажную уборку и промывку системы отопления, как того требует законодательство. «Вот так и живем», - заключили жители. Они намерены обратиться в прокуратуру и к Уполномоченному по правам человека Волгоградской области, так как иного выхода просто не видят.
Напомним, «Высота 102» рассказывала о ситуации в материалах «УК в Краснослободске Волгоградской области отправилась в очередное «наступление» на жильцов», «Жители Краснослободска в Волгоградской области устали воевать с управляющей компанией», «Жителям дома под Волгоградом пригрозили отключить интернет», «Под Волгоградом УК отомстила «плохим» жильцам" и других.
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