ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Волгограде на 26%





По итогам пяти месяцев 2021 года жители Волгоградской области оформили в ВТБ более 2 тысяч жилищных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей, что на 26% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В целом по стране банк нарастил продажи ипотеки на 30%, выдав с начала года уже более 400 млрд рублей.

Как собщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, в мае банк достиг рекордного результата по объемам ипотечного кредитования для этого месяца. Волгоградцы получили в ВТБ свыше 400 жилищных займов на 820 млн рублей, что на четверть больше, чем год назад. Всего в мае во всех регионах РФ банк выдал россиянам ипотеку на 88 млрд рублей, прирост за год составил 41%.

Важным стимулом спроса была госпрограмма для приобретения жилья в новостройках, по которой ВТБ в мае предложил клиентам улучшенные условия. В рамках программы с начала года 300 волгоградских семей заключили сделки на 580 млн рублей, что составляет 16% от выдач банка в регионе. За все время действия программы ВТБ предоставил по ней в Волгоградской области более 1тыс. займов на 1,9 млрд рублей, в России – более 94 тыс. кредитов на 309 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки с начала года стали Москва и область, где оформлено 25,2 тыс. кредитов на 149 млрд рублей (+50% год к году). Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (35 млрд рублей), Новосибирской области (15,4 млрд), Республике Татарстан (12,6 млрд) и Свердловской области (10,8 млрд рублей).

«В мае мы увидели продолжение тенденций начала года, зафиксировав рекордный спрос на ипотеку для этого месяца. Россияне активно улучшают жилищные условия, чему способствуют выгодные ставки, цифровые сервисы и высокий интерес к госпрограмме на фоне ее близящегося завершения в текущем формате, — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. — Мы ожидаем, что существующая динамика сохранится, и планируем к концу года достичь объема выдач в 1,2 трлн рублей, увеличив результаты 2020 года в пределах на 30%».

В мае ВТБ улучшил условия по ряду ипотечных программ — в частности, по ипотеке с господдержкой, а также для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.