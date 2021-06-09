В Волгоградской области селянин едва не погиб в горящей машине

Происшествия 09.06.2021 09:26
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09.06.2021 09:26
При пожаре в селе Кано в Старополтавском районе пострадал 31-летний мужчина. На улице Московской из-за нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств сгорел автомобиль ВАЗ-2104 2001 года выпуска, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 16.35, на место ЧП выехали расчеты 57-й пожарно-спасательной части. К 16.56 они потушили охваченную огнем легковушку.
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