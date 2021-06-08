Пополняемый вклад банка «Открытие» признан одним из самых выгодных на рынке

Экономика 08.06.2021 19:37 Новости компаний
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08.06.2021 19:37 Новости компаний
Вклад «Активное пополнение» банка «Открытие» вошел в ТОП-10 рейтинга самых доходных пополняемых вкладов, по версии Frank RG. Ставка по вкладу в рублях составляет 4,3% годовых, для премиальных клиентов предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.
В исследование аналитиками Frank RG были включены депозиты, которые можно пополнять без ограничений в течение всего срока в банках из ТОП-30 по размеру портфеля. Комплексные депозиты — с оформлением страховых, инвестиционных или других продуктов, исследованием не рассматривались.
Банк «Открытие» предлагает своим клиентам широкую линейку сберегательных продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты. При этом условия в «Открытии» одни из самых привлекательных на рынке.
Frank RG - аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных.
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