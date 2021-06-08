



Общий объем активов открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ и БПИФ) под управлением ВТБ Капитал Инвестиции составил 198,5 млрд. руб. на 3 июня 2021 года, интервальных (ИПИФ) – 5,8 млрд рублей. В настоящее время в продуктовую линейку входят 23 ОПИФ, 9 БПИФ и 3 ИПИФ.

«Розничные инвесторы все чаще отдают предпочтение комплексному подходу в инвестировании, и популярность коллективных инвестиций растет стремительно, поэтому до конца 2021 года мы планируем запуск ряда новых фондов. Мы стремимся предоставить клиентам как можно большее возможностей для легкого и простого инвестирования, обеспечивая им низкие расходы и уже готовые инвестиционные решения, сформированные с использованием опыта профессиональных управляющих и качественной аналитической экспертизы», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТБ, продуктовая линейка ВТБ Капитал Инвестиции предлагает широкий ассортимент розничных фондов, дающих возможность инвестировать во все классы активов с минимальными расходами и отсутствием необходимости самостоятельного управления портфелем, требующей значительных временных затрат и высокого уровня профессиональной экспертизы.

ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работают над повышением доступности инвестиций для розничных инвесторов. В 2020 году были понижены инфраструктурные комиссии по БПИФ. Максимальная комиссия по биржевым фондам ВТБ теперь не превышает 0,81%. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Кроме того, в 2021 году было проведено дробление паев БПИФ «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» (VTBB ETF), БПИФ «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (VTBU ETF), БПИФ ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH ETF), БПИФ «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» (VTBA ETF) и БПИФ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE ETF). В результате расчетная стоимость инвестиционных паев уменьшилась, значительно снизив порог входа в эти фонды.

Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.



