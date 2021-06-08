От последствий коронавируса в Волгоградской области умерли 9 человек





Девять погибших от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные регионального штаба, такую высокую смертность - по 9-10 умерших от вируса в сутки - в регионе фиксируют с 6 июня.

Количество новых случаев заражения остается примерно на одном уровне. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 86 человек. Больше всего больных выявляют в Волгограде и в Волжском. Вылечились от коронавируса за сутки 79 пациентов.

Всего в Волгоградской области выявлено уже больше 60,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 1377 человек.



