От последствий коронавируса в Волгоградской области умерли 9 человек

Здравоохранение 08.06.2021 15:49
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08.06.2021 15:49
Девять погибших от коронавирусной инфекции зарегистрировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на данные регионального штаба, такую высокую смертность - по 9-10 умерших от вируса в сутки - в регионе фиксируют с 6 июня.
Количество новых случаев заражения остается примерно на одном уровне. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 86 человек. Больше всего больных выявляют в Волгограде и в Волжском. Вылечились от коронавируса за сутки 79 пациентов.
Всего в Волгоградской области выявлено уже больше 60,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 1377 человек.
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