Самолет из Уфы смог улететь в Волгоград только со второй попытки





Прибытие рейса 170 "Уфа-Волгоград" накануне было задержано на 4,5 часа из-за неисправности навигационной системы самолета. Об этом ИА "Высота 102" сообщает со ссылкой на Telegram-канал AVIAINCIDENT. Из Уфы самолет авиакомпании "Utair" вылетел по расписанию, но после взлета командир воздушного судна доложил о неисправности навигационной системы. Было принято решение вернуться на аэродром вылета. Отмечается, что статус бедствия не объявлялся. Посадка прошла успешно. Сколько пассажиров было на борту - не уточняется.

Рейс 170 "Уфа - Волгоград", по данным волгоградского аэропорта, должен был прибыть в город-герой в 16:00 по московскому времени, но из-за случившегося самолет марки АТR-72 прилетел в 22:33.

Справка. ATR 72 - турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR. Он предназначен для перевозки до 74 пассажиров одного класса на расстояние до 1300 км.



