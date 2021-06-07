В Волгоградской области убийце собаки грозит уголовное дело

Расследования 07.06.2021 15:06
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07.06.2021 15:06
Житель Николаевского района может стать фигурантом уголовного дела по статье – жестокое обращение с животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина застрелил собаку соседа по поселку. 53-летний рабочий сознался в убийстве животного, пояснив, что овчарка неоднократно нападала на его скот и кусала коров и телят. На просьбы привязать собаку сосед не реагировал. Когда, по его словам, овчарка в очередной раз напала на скотину, мужчина ее застрелил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.
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