Расследования

В Волгоградской области убийце собаки грозит уголовное дело

Расследования 07.06.2021 15:06
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07.06.2021 15:06


Житель Николаевского района  может стать фигурантом уголовного дела по статье – жестокое обращение с животными. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина застрелил собаку соседа по поселку. 53-летний рабочий сознался в убийстве животного, пояснив, что овчарка неоднократно нападала на его скот и кусала коров и телят. На просьбы привязать собаку сосед не реагировал. Когда, по его словам,  овчарка в очередной раз напала на скотину, мужчина ее застрелил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб потерпевший оценил в 50 тысяч рублей.

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