Первый случай Крымской геморрагической лихорадки выявлен в Волгоградской области

Здравоохранение 07.06.2021 12:35
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07.06.2021 12:35
Зарегистрирован первый в этом году случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, инфекция, передающаяся через укусы клещей, выявлена у жителя Котельниковского района.
По наблюдениям специалистов, с начала сезона активности клещей на территории региона число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений. Для предотвращения заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области проводятся профилактичексие мероприятия, в том числе акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности, а также противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.
При обнаружении присасывания клеща врачи рекомендуют снять клеща самостоятельно, но очень осторожно, или обратиться за помощью в медицинскую организацию.
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