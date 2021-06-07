Первый случай Крымской геморрагической лихорадки выявлен в Волгоградской области





Зарегистрирован первый в этом году случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, инфекция, передающаяся через укусы клещей, выявлена у жителя Котельниковского района.

По наблюдениям специалистов, с начала сезона активности клещей на территории региона число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации не превышает среднемноголетних значений. Для предотвращения заболевания Крымской геморрагической лихорадкой в Волгоградской области проводятся профилактичексие мероприятия, в том числе акарицидные обработки мест массового отдыха, территорий загородных предприятий общественного питания, кладбищ, баз отдыха, мест хозяйственной деятельности, а также противоклещевые обработки сельскохозяйственных животных.

При обнаружении присасывания клеща врачи рекомендуют снять клеща самостоятельно, но очень осторожно, или обратиться за помощью в медицинскую организацию.



