В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)

Происшествия 07.06.2021 11:27
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07.06.2021 11:27
42-летняя жительница Волгограда получила травму головы после того, как на нее наехал электросамокат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел накануне на ул. Елецкой в Ворошиловском районе около восьми вечера. За рулем электросамоката находился 15-летний подросток. Женщина в это время переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Момент наезда записали камеры видеонаблюдения. При просмотре видно, что электросамокат двигался с большой скоростью.
Ранее, напомним, в различных регионах России произошли аварии с участием электросамокатов, в которых травмировались люди. В настоящее время законодатели рассматривают вопрос о статусе этого вида транспорта в правилах дорожного движения.
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