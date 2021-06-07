В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)











42-летняя жительница Волгограда получила травму головы после того, как на нее наехал электросамокат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел накануне на ул. Елецкой в Ворошиловском районе около восьми вечера. За рулем электросамоката находился 15-летний подросток. Женщина в это время переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Момент наезда записали камеры видеонаблюдения. При просмотре видно, что электросамокат двигался с большой скоростью.

Ранее, напомним, в различных регионах России произошли аварии с участием электросамокатов, в которых травмировались люди. В настоящее время законодатели рассматривают вопрос о статусе этого вида транспорта в правилах дорожного движения.



