Не склоняли и не давили: в военной части Волгоградской области проверили ход вакцинации от коронавируса





Результаты анонимного анкетирования, письменных опросов, а также индивидуальных бесед с военнослужащими показали, что должностными лицами физическое, психологическое принуждение, неуставные взаимоотношения, меры дисциплинарного характера с целью склонить военнослужащих к вакцинации не применялись. Такой вывод сделан органами военной прокуратуры Волгоградского гарнизона по результатам проверки, инициированной уполномоченным по правам человека в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе омбудсмена.

В аппарате пояснили, что в конце апреля 2021 в адрес уполномоченного поступило обращение от родителей одного из военнослужащих, проходящего воинскую службу по призыву в одной из воинских частей Волгоградского гарнизона. Родители указывали на то, что на их сына и на других военнослужащих оказывалось психологическое давление по принуждению к вакцинации от инфекционного заболевания «Ковид-19».

«В ходе проверки также установлено, что вакцинация военнослужащих проводится медицинским персоналом ФГБУ «413 военный госпиталь МО РФ в добровольном порядке, перед введением препарата с военнослужащими проводится беседа, в ходе которой он имеет право отказаться от вакцинации. Вне зависимости от отказа, либо согласия вакцинироваться, военнослужащие заполняют бланк «добровольное информированное согласие» в котором отражают личное принятое решение. Военнослужащий использовал свое законное право на отказ», - пояснили в пресс-службе омбудсмена.

Вместе с этим для организации мероприятий по разъяснению военнослужащим информации, связанной с порядком вакцинирования, доведением сведений о последствиях заболевания, наличии побочных явлений, влиянии препарата на организм человека, а также для предупреждения принуждения военнослужащих к вакцинированию органами военной прокуратуры проинформирован вышестоящий воинский начальник проверенного воинского подразделения, говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» также поступил звонок от родителей одного из военнослужащих, которые жаловались на принуждение к вакцинации от коронавируса. В связи с этим редакция сегодня направила запрос руководству данной части.

Также в редакцию информагентства обратились призывники, которые сообщили, что при прохождении медосмотра от них требуют справку о вакцинации от коронавируса. Соответствующий запрос отправлен в военный комиссариат Волгоградской области.



