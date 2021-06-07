Общество

Не склоняли и не давили: в военной части Волгоградской области проверили ход вакцинации от коронавируса

Общество 07.06.2021 11:09
0
07.06.2021 11:09


Результаты анонимного анкетирования, письменных опросов, а также индивидуальных бесед с военнослужащими показали, что должностными лицами физическое, психологическое принуждение, неуставные взаимоотношения, меры дисциплинарного характера с целью склонить военнослужащих к вакцинации не применялись. Такой вывод сделан органами военной прокуратуры Волгоградского гарнизона по результатам проверки, инициированной уполномоченным по правам человека в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе омбудсмена.
В аппарате пояснили, что в конце апреля 2021 в адрес уполномоченного поступило обращение от родителей одного из военнослужащих, проходящего воинскую службу по призыву в одной из воинских частей Волгоградского гарнизона. Родители указывали на то, что на их сына и на других военнослужащих оказывалось психологическое давление по принуждению к вакцинации от инфекционного заболевания «Ковид-19». 
«В ходе проверки также установлено, что вакцинация военнослужащих проводится медицинским персоналом ФГБУ «413 военный госпиталь МО РФ в добровольном порядке, перед введением препарата с военнослужащими проводится беседа, в ходе которой он имеет право отказаться от вакцинации. Вне зависимости от отказа, либо согласия вакцинироваться, военнослужащие заполняют бланк «добровольное информированное согласие» в котором отражают личное принятое решение. Военнослужащий использовал свое законное право на отказ», - пояснили в пресс-службе омбудсмена.
Вместе с этим для организации мероприятий по разъяснению военнослужащим информации, связанной с порядком вакцинирования, доведением сведений о последствиях заболевания, наличии побочных явлений, влиянии препарата на организм человека, а также для предупреждения принуждения военнослужащих к вакцинированию органами военной прокуратуры проинформирован вышестоящий воинский начальник проверенного воинского подразделения, говорится в сообщении пресс-службы.
Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» также поступил звонок от родителей одного из военнослужащих, которые жаловались на принуждение к вакцинации от коронавируса. В связи с этим редакция сегодня направила запрос руководству данной части. 
Также в редакцию информагентства обратились призывники, которые сообщили, что при прохождении медосмотра от них требуют справку о вакцинации от коронавируса. Соответствующий запрос  отправлен в военный комиссариат Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
07.06.2021 17:17
Общество 07.06.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2021 16:59
Общество 07.06.2021 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2021 16:32
Общество 07.06.2021 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2021 14:35
Общество 07.06.2021 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2021 14:09
Общество 07.06.2021 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.06.2021 13:42
Общество 07.06.2021 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.06.2021 10:24
Общество 07.06.2021 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2021 16:09
Общество 06.06.2021 16:09
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2021 14:40
Общество 06.06.2021 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2021 13:39
Общество 06.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.06.2021 12:49
Общество 06.06.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2021 17:57
Общество 05.06.2021 17:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.06.2021 16:02
Общество 05.06.2021 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2021 14:17
Общество 05.06.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.06.2021 13:02
Общество 05.06.2021 13:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:39
Последователи "дела Голунова" осуждены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде возведут многоуровневую развязку над жд-переездомСмотреть фотографии
16:59
Самый длинный дом и прославленные земляки: для волгоградцев запустили «Исторический момент»Смотреть фотографии
16:32
Райотдел полиции в Волгоградской области возглавил опытный подполковникСмотреть фотографии
16:08
В Волгоградской области заведующая детсада забирала премии воспитателей себеСмотреть фотографии
15:45
«Вместе в цифровое будущее»: юбилейный конкурс для журналистов «Ростелекома» на Юге собрал рекордное количество работСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде на «Жигули» упало деревоСмотреть фотографии
15:06
В Волгоградской области убийце собаки грозит уголовное делоСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде назначили нового директора «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
14:26
Волгоградцев приглашают стать соавторами «народного» аудиогида по городуСмотреть фотографии
14:09
«Ситиматик-Волгоград» поясняет: расчет платы за вывоз мусора не зависит от возраста абонентаСмотреть фотографии
13:44
Две иномарки жестко «поцеловались» в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:42
Пугающий антирекорд: в Волгоградской области за сутки от COVID-19 умерли 10 человекСмотреть фотографии
13:15
Жительница Волгограда чуть не лишилась глаза в кафеСмотреть фотографии
12:43
Почти 500 новых вагонов пополнят составы поездов дальнего следования в текущем годуСмотреть фотографии
12:35
Первый случай Крымской геморрагической лихорадки выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде двое водителей пошли на арест из-за тонировкиСмотреть фотографии
11:36
Срочные кислоНЕмолочные новости от NemolokoСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде подросток на электросамокате наехал на женщину (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Не склоняли и не давили: в военной части Волгоградской области проверили ход вакцинации от коронавирусаСмотреть фотографии
10:24
Автомагазин в Волгограде оставили без колес за неправильную маркировкуСмотреть фотографии
10:07
Пенсионерка погибла под колесами иномарки возле поликлиники в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Студенты МГУ приступили к производственной практике на промплощадке «КАУСТИКа»Смотреть фотографии
09:46
Врачи сообщили о состоянии пострадавших детей в страшном ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:37
В Волгограде из горящей квартиры спасли пенсионеркуСмотреть фотографии
22:09
В Волгограде погиб мужчина в трансформаторной будкеСмотреть фотографии
22:00
В Волгоградской области в ДТП разбилась семья с детьми: двое погибшихСмотреть фотографии
20:05
В Волгограде задержали ранившего мужчину уголовникаСмотреть фотографии
19:09
Награжденный Орденом мужества житель Волгоградской области взыскал с Росгвардии компенсацию за старую рану в ЧечнеСмотреть фотографии
16:09
Волгоградцы любят «скубаться», пока «кукундер» не поедетСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 