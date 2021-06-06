В Волгограде погиб мужчина в трансформаторной будке

Расследования 06.06.2021 22:09
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06.06.2021 22:09
В Волгограде проводится проверка по факту гибели мужчины в трансформаторной будке. Как пояснили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла напротив дома №8 по ул. Чапаева в Центральном районе. На вид мужчине 50 лет, личность его устанавливается. Известно, что он скончался в результате электротравмы. Проверку обстоятельств произошедшего проводит СУ СК по Волгоградской области. Оборудование трансформаторной будки выведено из строя. В близлежащих домах пропало электричество.
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