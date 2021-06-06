Происшествия 06.06.2021 11:03
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06.06.2021 11:03
В Котельниковском районе сегодня в четвертом часу утра «ВАЗ-2114» врезался в стоящую на проезжей части ГАЗель. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 58-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-2705», двигаясь по автодороге «Волгоград-Сальск», совершил вынужденную остановку на проезжей части. Однако он не выставил знак аварийной остановки и не убрал микроавтобус с дороги, хотя было темно. В результате чего автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 41-летнего водителя, который двигался в попутном направлении, врезался в стоящий автомобиль.
60-летний пассажир легковушки с травмами доставлен в больницу.
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