Главное 06.06.2021 09:16
0
06.06.2021 09:16
Арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению иска прокуратуры Волгоградской области к МУП «Метроэлектротранс» и предпринимателю Эллине Эктовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, надзорный орган перечислил несколько требований к предприятию и бизнесвумен: признать недействительным решение комиссии о признании недействительным аукциона и заключении договора аренды части пешеходного перехода станции скоростного трамвая «Профсоюзная» с единственным участником; признать недействительным договор аренды с Эллиной Эктовой, а также обязать предпринимателя вернуть часть пешеходного перехода МУП «Метроэлектротранс».
Напомним, ранее в скандальной истории с «захватом» подземного перехода станции «Профсоюзная» разбирались прокуратура и УФАС. В антимонопольном ведомстве установили, что и договор аренды, и дополнительное соглашение с индивидуальным предпринимателем в ноябре прошлого года были заключены не на условиях аукционной документации. Так, и документация, и проект договора предусматривали, что имущество передается в течении 30 дней с момента подписания договора (т.е. до 05.12.2020). Однако в заключенном договоре предусмотрено уже 60 дней на передачу имущества. Фактически же оно было передано только 09.02.2021, т.е. по истечении 90 дней с момента подписания договора. И лишь с этого момента начался срок действия договора и оплата арендной платы, что также не соответствует аукционной документации. При этом в течении этих 3-х месяцев будущий арендатор возводила торговые павильоны, не оплачивая арендной платы, а также затраченной электроэнергии. В антимонопольном органе, где возбудили дело по данному факту, выражали недоумение «непонятной» щедростью муниципального предприятия при том, что арендная плата за месяц составляет 65 тысяч рублей за месяц.
По материалам проверки прокуратура также обратилась в арбитражный суд с требованием оспаривания заключенной сделки. Первое заседание состоится в начале июля.
Реклама
Полиция ищет устроившего стрельбу на Центральной набережной Волгограда05.06.2021 11:46
Главное 05.06.2021 11:46
Правоохранители занялись волгоградской «Памятью»04.06.2021 18:28
Главное 04.06.2021 18:28
В обезвоженном селе Волгоградской области сняли режим ЧС04.06.2021 09:31
Главное 04.06.2021 09:31
Банк «Открытие» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве03.06.2021 12:37
Главное 03.06.2021 12:37
«Сдавали в рабство за 10 тысяч»: членам банды торговцев людьми в Волгоградской области грозит суровый срок02.06.2021 17:10
Главное 02.06.2021 17:10
Руководителю токсичной свалки под Волгоградом грозит уголовное дело02.06.2021 13:55
Главное 02.06.2021 13:55
В Волгограде готовятся к потопу на улицах01.06.2021 19:59
Главное 01.06.2021 19:59
«Единая Россия» озвучила победителей праймериз в Волгоградской области01.06.2021 17:40
Главное 01.06.2021 17:40
"Дедушка принес миллион": в Волгограде рухнули еще две финансовые пирамиды31.05.2021 19:16
Главное 31.05.2021 19:16
Врачей Волжского перинатального центра отправили в колонию за смерть роженицы31.05.2021 17:22
Главное 31.05.2021 17:22
День города в Волгоградской области отменили из-за низких темпов вакцинации от COVID-1931.05.2021 16:45
Главное 31.05.2021 16:45
Фестиваль в разгаре: тысячи волгоградцев пришли в ЦПКиО ради поп-артистов и блогеров29.05.2021 18:07
Главное 29.05.2021 18:07
Больше, чем у губернатора: руководство Волгоградской области отчиталось о доходах29.05.2021 08:35
Главное 29.05.2021 08:35
Зампредседателя облкомказачества Волгоградской области подозревают в служебном подлоге28.05.2021 19:42
Главное 28.05.2021 19:42
Назначен новый главный тренер волгоградского «Ротора»28.05.2021 12:36
Главное 28.05.2021 12:36
Реклама