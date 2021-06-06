Главное

В Волгограде скандального предпринимателя попросили из «захваченного» подземного перехода

Главное 06.06.2021 09:16
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06.06.2021 09:16


Арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению иска прокуратуры Волгоградской области к МУП «Метроэлектротранс» и  предпринимателю Эллине Эктовой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, надзорный орган перечислил несколько требований к предприятию и бизнесвумен: признать недействительным решение комиссии о признании недействительным аукциона и заключении договора аренды части пешеходного перехода станции скоростного трамвая «Профсоюзная» с единственным участником; признать недействительным договор аренды с Эллиной Эктовой, а также обязать предпринимателя вернуть часть пешеходного перехода МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, ранее в скандальной истории с «захватом» подземного перехода станции «Профсоюзная» разбирались прокуратура и УФАС. В антимонопольном ведомстве установили, что и договор аренды, и дополнительное соглашение с индивидуальным предпринимателем в ноябре прошлого года были заключены не на условиях аукционной документации. Так, и документация, и проект договора предусматривали, что имущество передается в течении 30 дней с момента подписания договора (т.е. до 05.12.2020). Однако в заключенном договоре предусмотрено уже 60 дней на передачу имущества. Фактически же оно  было передано только 09.02.2021, т.е. по истечении 90 дней с момента подписания договора. И лишь с этого момента начался срок действия договора и оплата арендной платы, что также не соответствует аукционной документации. При этом в течении этих 3-х месяцев будущий арендатор возводила торговые павильоны, не оплачивая арендной платы, а также затраченной электроэнергии. В антимонопольном органе, где возбудили дело по данному факту, выражали недоумение «непонятной» щедростью муниципального предприятия при том, что арендная плата за месяц составляет  65 тысяч рублей за месяц. 
По материалам проверки прокуратура также обратилась в арбитражный суд с требованием оспаривания заключенной сделки. Первое заседание состоится в начале июля. 

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