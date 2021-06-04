Волгоградские чиновники возвращаются с ПМЭФ с большим портфелем





Делегация Волгоградской области возвращается в регион после проведения Петербургского международного экономического форума с большим портфелем амбициозных проектов развития. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, на площадках ПМЭФ подписаны соглашения о сотрудничестве с Севастополем, банками «Открытие» и «ПСБ», компанией «Ростелеком», направленные на социально-экономическое развитие региона.

Особо значимой стала встреча губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с председателем совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Романом Троценко и региональным генеральным директором по СНГ «Марубени Корпорейшн» Наотакой Минэдзаки. Встретился глава региона и с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Тема этих переговоров была одна и та же: дальнейшая судьба «Химпрома» и ликвидация экологического ущерба от «белого моря». Тема экологии, а также восстановления экономики после пандемии и реализации высокотехнологичных проектов стали лейтмотивом выступления Президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

«Задачи, которые формирует Президент, важны и касаются каждого человека, проживающего в России, в Волгоградской области. На форуме мы обсудили, как нам выполнить задачи на максимально возможном уровне, чтобы результаты были ощутимы для каждого человека и для региона в целом», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Представители волгоградской делегации в рамках форума презентовали коллегам из других областей свои проекты. Мэр Волгограда Виталий Лихачев в режиме онлайн показал, как изменилось в лучшую сторону уличное освещение в городе после заключения концессионного соглашения. Были достигнуты и новые договоренности по конкретным темам. Представители концерна «Алмаз Антей» после встречи с вице-губернатором Анной Писемской запланировали визит в Волгоград для детального проработки выпуска инновационной гражданской продукции.