Происшествия 03.06.2021 15:57
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03.06.2021 15:57
В Кировском районе Волгограда на улице Лавровая "Мазда 6" въехала в крыльцо магазина, задев и бордюр. Как пояснили ИА «Высота 102» пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, водителю стало плохо, и он не справился с управлением. В результате авто протаранило поребрик.
Водитель оставил хозяину магазина расписку о возмещении ущерба и уехал за таблетками, позже вернувшись на место происшествия.
Фото очевидцев.
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