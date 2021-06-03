



В Кировском районе Волгограда на улице Лавровая "Мазда 6" въехала в крыльцо магазина, задев и бордюр. Как пояснили ИА «Высота 102» пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, водителю стало плохо, и он не справился с управлением. В результате авто протаранило поребрик.





Водитель оставил хозяину магазина расписку о возмещении ущерба и уехал за таблетками, позже вернувшись на место происшествия.

Фото очевидцев.



