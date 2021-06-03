Банк «Открытие»: в ЮФО дети чаще всего пользуются YouTube и TikTok

Экономика 03.06.2021 13:05
0
03.06.2021 13:05
В Южном федеральном округе дети регулярно пользуются социальными сетями, а наибольшей популярностью пользуются видеоплатформы YouTube и TikTok. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила пресс-служба.
YouTube пользуются 56% детей, а TikTok 53%. На третьем по популярности месте расположился Instagram (44%), а следом за ним идет отечественный Вконтакте (38%). 17% посещают Одноклассники и столько же респондентов заявили о том, что их дети вообще не сидят в социальных сетях.
Большая часть детей тратит на социальные сети 1-2 часа в день или ненадолго туда заходят несколько раз в день. Но немало и тех, кто почти все свободное время проводит онлайн. Примечательно, что 27% женщин и лишь 10% мужчин сказали, что их дети не пользуются социальными сетями, так как для них это еще рано.
Три главных проблемы российских детей в ЮФО, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (56%), а также недостаток общения и друзей (50%). Качество образования в школах главной проблемой детей назвали 53% респондентов, отсутствие желания учиться - 44%, игроманию - 35, доступность сигарет и наркотиков - 32%. По мнению 14% респондентов, главной проблемой детей является буллинг - травля в школе.
32% детей не посещают никаких дополнительных занятий. При этом самый популярный вид дополнительных занятий на юге по-прежнему спортивные секции (плавание, футбол, теннис и др.) - их посещает 39% детей и подростков. Дополнительно занимаются иностранными языками 21% детей и это самый высокий показатель в России (в среднем по стране это 12%). 23% ходят в художественные секции, 18% в развивающие секции для дошкольников. Занятия по компьютерной грамотности посещают 9% детей.
Более чем две трети опрошенных собираются провести летний отдых вместе с детьми, из них большая часть планируют куда-то поехать.
*Опрос проведен банком «Открытие» 19-24 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
Банк «Открытие» и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру03.06.2021 16:12
Экономика 03.06.2021 16:12
ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью03.06.2021 14:19
Экономика 03.06.2021 14:19
Банк «Открытие» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве03.06.2021 12:37
Экономика 03.06.2021 12:37
ВТБ первым из банков подписал соглашение о поддержке туриндустрии с Ростуризмом03.06.2021 12:23
Экономика 03.06.2021 12:23
ВТБ: рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть03.06.2021 10:07
Экономика 03.06.2021 10:07
Каждый пятый лист гипсокартона ВОЛМА уходит на экспорт03.06.2021 09:01
Экономика 03.06.2021 09:01
Новый Volkswagen Golf. Восьмое поколение мирового бестселлера уже в продаже03.06.2021 08:28
Экономика 03.06.2021 08:28
«Деметра-Холдинг» и ФосАгро развивают сотрудничество в сфере сервисов для АПК02.06.2021 16:28
Экономика 02.06.2021 16:28
Квитанция ушла в онлайн: как волгоградцы по-новому платят за электроэнергию02.06.2021 11:04
Экономика 02.06.2021 11:04
Банк «Открытие» и «Метриум»: 5 мифов проектного финансирования01.06.2021 16:23
Экономика 01.06.2021 16:23
ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости01.06.2021 16:15
Экономика 01.06.2021 16:15
ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам01.06.2021 15:08
Экономика 01.06.2021 15:08
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей01.06.2021 15:02
Экономика 01.06.2021 15:02
Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault?01.06.2021 12:50
Экономика 01.06.2021 12:50
«Нужно физическое внедрение»: предприниматели обсудили запуск бренда Волгоградской области01.06.2021 11:35
Экономика 01.06.2021 11:35
Реклама