Экономика

Банк «Открытие»: в ЮФО дети чаще всего пользуются YouTube и TikTok

Экономика 03.06.2021 13:05
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03.06.2021 13:05


В Южном федеральном округе дети регулярно пользуются социальными сетями, а наибольшей популярностью пользуются видеоплатформы YouTube и TikTok. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», сообщила пресс-служба.
YouTube пользуются 56% детей, а TikTok 53%. На третьем по популярности месте расположился Instagram (44%), а следом за ним идет отечественный Вконтакте (38%). 17% посещают Одноклассники и столько же респондентов заявили о том, что их дети вообще не сидят в социальных сетях.
Большая часть детей тратит на социальные сети 1-2 часа в день или ненадолго туда заходят несколько раз в день. Но немало и тех, кто почти все свободное время проводит онлайн. Примечательно, что 27% женщин и лишь 10% мужчин сказали, что их дети не пользуются социальными сетями, так как для них это еще рано.
Три главных проблемы российских детей в ЮФО, по мнению опрошенных (можно было давать больше одного ответа), это слишком большое время, проводимое в интернете и соцсетях (68%), недостаток физической активности (56%), а также недостаток общения и друзей (50%). Качество образования в школах главной проблемой детей назвали 53% респондентов, отсутствие желания учиться - 44%, игроманию - 35, доступность сигарет и наркотиков - 32%. По мнению 14% респондентов, главной проблемой детей является буллинг - травля в школе.
32% детей не посещают никаких дополнительных занятий. При этом самый популярный вид дополнительных занятий на юге по-прежнему спортивные секции (плавание, футбол, теннис и др.) - их посещает 39% детей и подростков. Дополнительно занимаются иностранными языками 21% детей и это самый высокий показатель в России (в среднем по стране это 12%). 23% ходят в художественные секции, 18% в развивающие секции для дошкольников. Занятия по компьютерной грамотности посещают 9% детей.
Более чем две трети опрошенных собираются провести летний отдых вместе с детьми, из них большая часть планируют куда-то поехать.
*Опрос проведен банком «Открытие» 19-24 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек. 

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