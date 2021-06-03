Экономика

Банк «Открытие» и администрация Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве

Экономика 03.06.2021 12:37 Новости компаний
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03.06.2021 12:37 Новости компаний


Банк «Открытие» и Волгоградская область в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.  
Стороны договорились взаимодействовать в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона. Подписи под документом поставили председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
В рамках соглашения банк «Открытие» готов финансировать региональный и муниципальные бюджеты, а также участвовать в выпуске облигационного займа Волгоградской области. Банк готов предоставлять кредиты и банковские гарантии на строительство и реконструкцию социальных объектов и участвовать в поиске инвесторов, застройщиков, в том числе на территории других субъектов.
Для повышения деловой активности банк «Открытие» совместно с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области продолжит поддерживать малый бизнес, участвовать в образовательных программах, бизнес-форумах, конференциях и реализовывать собственные развивающие проекты.
Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»: «Банк готов оказывать финансовую поддержку региону, в том числе по финансированию строительства проектов социального значения. Большое значение мы придаем проектам развития малого и среднего предпринимательства. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным и внесет свой вклад в успешное развитие региона».
«Сегодня кредитный портфель банка на территории Волгоградской области составляет порядка 13 млрд рублей, кроме того, депозиты представлены на сумму 11 млрд рублей. Но это не предел — у нас есть дополнительные возможности для развития, — подчеркнул Андрей Бочаров, отдельно поблагодарив Михаила Задорнова за поддержку малого бизнеса региона. — В этот непростой год банк проявил свою социальную ответственность: принятые им решения позволили снизить в значительной части нагрузку на малое и среднее предпринимательство. Мы со своей стороны тоже выполнили ряд договоренностей — только поддержка МСП составила более 7 млрд рублей. Важно, что наши финансовые партнеры реализуют программы, направленные на поддержку не только бизнеса, но и социальной сферы. Мы уверены, что соглашение даст нам дополнительные возможности для реализации инвестпроектов, оказания помощи и поддержки тем людям, кто в этом нуждается. Спасибо за такое отношение к людям, проживающим на территории Волгоградской области».
Услугами банка «Открытие» уже пользуются почти 3 тысячи предпринимателей Волгоградской области. В 2020 году в рамках поддержки пострадавших от пандемии субъектов МСП банк предоставил льготных кредитов на 167 млн рублей. Банк «Открытие» представлен 9 офисами в 5 населенных пунктах Волгоградской области.

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