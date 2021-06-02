Происшествия

В детском лагере в Волгограде внезапно умерла 16-летняя девочка

Происшествия 02.06.2021 21:54
0
02.06.2021 21:54


Проводится проверка по факту смерти 16-летней девочки в детском оздоровительном лагере «Орленок» на фоне резко развившегося патологического состояния. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, медики пытались реанимировать ребенка на протяжении 25 минут, после чего зафиксировали остановку сердца.
Школьница вечером находилась в комнате вместе с соседками. По их словам, подруга резко потеряла сознание и не очнулась. Они позвали штатного медработника лагеря, которая немедленно бросилась на помощь девочке. В лагерь оперативно прибыла вызванная бригада скорой помощи, но усилия врачей были тщетны. По предварительным данным, следы насильственной смерти, первичные признаки алкогольного и наркотического опьянения отсутствуют. Точную причину смерти ребенка установят по результатам экспертиз. Известно, что у девочки не было прямых противопоказаний для поездки в лагерь.
Как сообщили «Высоте 102» в прокуратуре Волгоградской области, на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Игорь Русяев.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Происшествия
02.06.2021 12:15
Происшествия 02.06.2021 12:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 11:51
Происшествия 02.06.2021 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:26
Происшествия 02.06.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:25
Происшествия 02.06.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 10:07
Происшествия 02.06.2021 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.06.2021 09:42
Происшествия 02.06.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2021 19:09
Происшествия 01.06.2021 19:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2021 17:25
Происшествия 01.06.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.06.2021 09:24
Происшествия 01.06.2021 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2021 15:52
Происшествия 31.05.2021 15:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2021 10:46
Происшествия 31.05.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.05.2021 10:05
Происшествия 31.05.2021 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2021 10:00
Происшествия 30.05.2021 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.05.2021 09:33
Происшествия 30.05.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.05.2021 15:43
Происшествия 29.05.2021 15:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
В детском лагере в Волгограде внезапно умерла 16-летняя девочкаСмотреть фотографии
19:46
Эколог: «Сгоревшие в Волжском покрышки ударили по экосистеме Волго-Ахтубинской поймы»Смотреть фотографии
19:25
В обесточенные поселки Волгоградской области вернулся светСмотреть фотографии
18:52
«Улыбнись спутнику»: в волгоградских стоматологиях стартовала необычная акцияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Более 30 штрафов: в Волгограде пьяный водитель пытался скрыться от полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
«Сдавали в рабство за 10 тысяч»: членам банды торговцев людьми в Волгоградской области грозит суровый срокСмотреть фотографии
17:03
Коммунальщики спасают Волгоград от потопаСмотреть фотографии
16:34
Нового главврача назначили в волгоградской детской поликлинике №31Смотреть фотографии
16:30
Школьница из Волжского рекомендована к поступлению в ГИТИС по итогам онлайн-прослушиванийСмотреть фотографии
16:12
Оперштаб Волгоградской области сообщил о новых жертвах COVID-19Смотреть фотографии
15:13
Кадры для будущего: «Ростелеком» стал цифровым партнером всероссийской акции «Инженерный день защиты детей»Смотреть фотографии
14:51
«Не будем гробить машины»: в Волжском маршрутки уезжают с затопленных улиц (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Районные власти строят спортзал в Волгоградской области в обход законаСмотреть фотографии
14:30
В Волгограде завершился ремонт пяти пассажирских платформСмотреть фотографии
13:55
Руководителю токсичной свалки под Волгоградом грозит уголовное делоСмотреть фотографии
13:22
Более 600 волонтеров приняли участие в экологической акции РУСАЛаСмотреть фотографии
13:21
Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор по делу мальчика с бородойСмотреть фотографии
13:12
В Волгоградской области «рухнули» цены на яйцаСмотреть фотографии
13:08
Пока держится: "Волгоград Арену" проверил на прочность первый ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
МегаФон и НТВ проведут первую федеральную телетрансляцию в 5GСмотреть фотографии
12:25
Житель Волгоградской области отправится в колонию за попытку изнасиловать дочьСмотреть фотографии
12:15
Два поселка в Волгоградской области остались без света из-за грозыСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде любительница пьяной езды ответит за клевету на задержавших ее полицейскихСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде загорелся дом после удара молнииСмотреть фотографии
11:04
Квитанция ушла в онлайн: как волгоградцы по-новому платят за электроэнергиюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ДТП с «Мерседесом» и семеркой в Волгограде попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Сильный ливень затопил южные районы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
В Волгограде сошедший с рельсов трамвай возвращают на путиСмотреть фотографии
09:42
В элитном поселке под Волгоградом сгорел таунхаусСмотреть фотографии
08:34
Наступление стихии на Волгоград сняли сверхуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 