В детском лагере в Волгограде внезапно умерла 16-летняя девочка





Проводится проверка по факту смерти 16-летней девочки в детском оздоровительном лагере «Орленок» на фоне резко развившегося патологического состояния. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, медики пытались реанимировать ребенка на протяжении 25 минут, после чего зафиксировали остановку сердца.

Школьница вечером находилась в комнате вместе с соседками. По их словам, подруга резко потеряла сознание и не очнулась. Они позвали штатного медработника лагеря, которая немедленно бросилась на помощь девочке. В лагерь оперативно прибыла вызванная бригада скорой помощи, но усилия врачей были тщетны. По предварительным данным, следы насильственной смерти, первичные признаки алкогольного и наркотического опьянения отсутствуют. Точную причину смерти ребенка установят по результатам экспертиз. Известно, что у девочки не было прямых противопоказаний для поездки в лагерь.