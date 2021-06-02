В детском лагере в Волгограде внезапно умерла 16-летняя девочка

Происшествия 02.06.2021 21:54
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02.06.2021 21:54
Проводится проверка по факту смерти 16-летней девочки в детском оздоровительном лагере «Орленок» на фоне резко развившегося патологического состояния. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, медики пытались реанимировать ребенка на протяжении 25 минут, после чего зафиксировали остановку сердца.
Школьница вечером находилась в комнате вместе с соседками. По их словам, подруга резко потеряла сознание и не очнулась. Они позвали штатного медработника лагеря, которая немедленно бросилась на помощь девочке. В лагерь оперативно прибыла вызванная бригада скорой помощи, но усилия врачей были тщетны. По предварительным данным, следы насильственной смерти, первичные признаки алкогольного и наркотического опьянения отсутствуют. Точную причину смерти ребенка установят по результатам экспертиз. Известно, что у девочки не было прямых противопоказаний для поездки в лагерь.
Как сообщили «Высоте 102» в прокуратуре Волгоградской области, на место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Игорь Русяев.
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