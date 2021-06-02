Районные власти строят спортзал в Волгоградской области в обход закона





Глава Октябрьского муниципального района привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, администрация Октябрьского муниципального района в декабре 2020 года заключила контракт на сумму 56 млн рублей с подрядчиком из системы предприятий ФСИН России на строительство спортивного объекта без соблюдения предусмотренной законодательством конкурентной процедуры -электронного аукциона.

В этой связи прокуратурой Октябрьского района в отношении главы (им является Андрей Клыков – прим.ред.ИА «Высота 102») возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе). Постановлением комитета финансов Волгоградской области чиновник привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой региона в арбитражный суд Волгоградской области подготовлен иск об оспаривании муниципального контракта в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции при его заключении.

Между тем, о начале строительства спортзала в администрации Октябрьского района сообщили еще в начале февраля этого года. Возведение объекта было предусмотрено госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной на пять лет.

В рамках этой программы в р.п. Октябрьский и было начато строительство объекта «Универсальный спортивный зал». Подрядчиком выступило ФГУП ГСУ ФСИН. Проектом предусмотрено строительство современного спортивного зала, предназначенного для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2021 года.

На фото администрации Октябрьского района запечатлено, как начиналась скандальная стройка.

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