Борьба с коррупцией

Районные власти строят спортзал в Волгоградской области в обход закона

Борьба с коррупцией 02.06.2021 14:38
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02.06.2021 14:38


Глава Октябрьского муниципального района привлечен к ответственности за нарушение требований законодательства о контрактной системе. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области, администрация Октябрьского муниципального района в декабре 2020 года заключила контракт на сумму 56 млн рублей с подрядчиком из системы предприятий ФСИН России на строительство спортивного объекта без соблюдения предусмотренной законодательством конкурентной процедуры -электронного аукциона.
В этой связи прокуратурой Октябрьского района в отношении главы (им является Андрей Клыков – прим.ред.ИА «Высота 102») возбуждено производство по делу об  административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе). Постановлением комитета финансов Волгоградской области чиновник привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.
Кроме того, прокуратурой региона в арбитражный суд Волгоградской области подготовлен иск об оспаривании муниципального контракта в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции при его заключении.
Между тем, о начале строительства спортзала в администрации Октябрьского района сообщили еще в начале февраля этого года. Возведение объекта было предусмотрено госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий», рассчитанной на пять лет. 
В рамках этой программы  в р.п. Октябрьский и было начато строительство объекта «Универсальный спортивный зал». Подрядчиком выступило ФГУП ГСУ ФСИН.  Проектом предусмотрено строительство современного спортивного зала, предназначенного для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Окончание строительства  запланировано на ноябрь 2021 года.
На фото администрации Октябрьского района запечатлено, как начиналась скандальная стройка.
Материал подготовлен в рамках проекта "Открытость и прозрачность - залог эффективной работы власти"

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