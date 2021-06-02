В элитном поселке под Волгоградом сгорел таунхаус

Происшествия 02.06.2021 09:42
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02.06.2021 09:42
Эксперты выясняют причину пожара, произошедшего сегодня ночью в садоводческом обществе «Белые дачи» в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, в элитном поселке сгорел одноэтажный таунхаус с мансардной.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 00.21. Пожарным расчетам 50-ой ПСЧ потребовалось более двух с половиной часов, чтобы потушить огонь. При пожаре никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки в Волгоградской области сгорели три дома: помимо таунхауса в «Белых дачах» два деревянных коттеджа в селе Гуселка городского округа Камышин. Оба дома на улице Мирухина загорелись около 17 часов из-за неосторожного обращения с огнем. У пожарных расчетов отдельного поста 95-ой ПСЧ ушло два часа на ликвидацию горения. Пострадавших нет.
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