«Нужно физическое внедрение»: предприниматели обсудили запуск бренда Волгоградской области





Новый бренд Волгоградской области готов к запуску и продвижению на российском рынке — к такому мнению пришли представители волгоградских компаний на тематической встрече в региональном комитете экономической политики и развития. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство коммерсантов утвердились в том, что изображение логотипа понятно и производителям, и потребителям, и необходима информационная работа по его распространению.





«С визуализацией коммерческого знака Волгоградской области уже достаточно поработали, на мой взгляд. Нужно его уже запускать и смотреть, как он будет работать», — высказал точку зрения сооснователь компании по доставке роллов и пиццы Вадим Якимов. При этом важно решить, кто и как будет продвигать новый бренд региона: высказывались предложения как о привлечение малого бизнеса, который только планирует выводить свою продукцию на рынки соседних областей, так и о локомотивах волгоградской экономики, которые экспортируют товар по всей России.





«Такие компании могут «вытащить» на себе бренд Волгоградской области, сделать его узнаваемым за пределами региона, а затем уже бренд «вытащит» других производителей на внешний рынок», — отметил заместитель председателя облкомэкономразвития Евгений Усков.

Некоторые представители волгоградского бизнеса, хоть и решили работать с новым знаком, все же задали вопрос об использовании традиционного для Волгоградской области символа скульптуры «Родина-мать зовет!».

«Мы с вами понимаем, что знак для коммерческого использования во многом отличается от символа. Нельзя «Родину-мать» использовать на многих видах продукции, поэтому была задача создать именно торговую марку Волгоградской области. Нам необходимо брендировать пять направлений: туризм, медицина, образование, промышленность и сельское хозяйство», — пояснил член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин.





Собравшимся предпринимателям напомнили, что работа над новым брендом началась с обработки большого количества информации, в том числе проводились форсайт-сессии. Прежде всего, было необходимо выработать несколько гипотез позиционирования бренда, из которых жители Волгоградской области выбрали лучшую путем голосования на специальном сайте. «Мы получили ранжирование гипотез, и гипотеза №3 вошла в тот базис, на основе которого мы выстроили целевой образ. Он должен решать задачи по раскрытию потенциала тех направлений, о которых говорилось ранее. Творческой части предшествовал огромный пласт теоретической и аналитической работы. Было создано несколько концепций визуального отображения бренда и, в конце концов, выбрана одна из них», — рассказал руководитель компании-разработчика Антон Титенок.





Подводя итоги встречи, Вячеслав Черепахин выступил с инициативой встретиться тем же коллективом через шесть месяцев, чтобы обсудить прогресс в работе по продвижению и дальнейшие планы участников рынка в этом направлении. «Необходимо физическое проникновение бренда на рынок, поэтому давайте работать со знаком», — подытожил Черепахин.