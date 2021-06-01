«Нужно физическое внедрение»: предприниматели обсудили запуск бренда Волгоградской области

Экономика 01.06.2021 11:35
0
01.06.2021 11:35
Новый бренд Волгоградской области готов к запуску и продвижению на российском рынке — к такому мнению пришли представители волгоградских компаний на тематической встрече в региональном комитете экономической политики и развития. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство коммерсантов утвердились в том, что изображение логотипа понятно и производителям, и потребителям, и необходима информационная работа по его распространению.
«С визуализацией коммерческого знака Волгоградской области уже достаточно поработали, на мой взгляд. Нужно его уже запускать и смотреть, как он будет работать», — высказал точку зрения сооснователь компании по доставке роллов и пиццы Вадим Якимов. При этом важно решить, кто и как будет продвигать новый бренд региона: высказывались предложения как о привлечение малого бизнеса, который только планирует выводить свою продукцию на рынки соседних областей, так и о локомотивах волгоградской экономики, которые экспортируют товар по всей России.
«Такие компании могут «вытащить» на себе бренд Волгоградской области, сделать его узнаваемым за пределами региона, а затем уже бренд «вытащит» других производителей на внешний рынок», — отметил заместитель председателя облкомэкономразвития Евгений Усков.
Некоторые представители волгоградского бизнеса, хоть и решили работать с новым знаком, все же задали вопрос об использовании традиционного для Волгоградской области символа скульптуры «Родина-мать зовет!».
«Мы с вами понимаем, что знак для коммерческого использования во многом отличается от символа. Нельзя «Родину-мать» использовать на многих видах продукции, поэтому была задача создать именно торговую марку Волгоградской области. Нам необходимо брендировать пять направлений: туризм, медицина, образование, промышленность и сельское хозяйство», — пояснил член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин.
Собравшимся предпринимателям напомнили, что работа над новым брендом началась с обработки большого количества информации, в том числе проводились форсайт-сессии. Прежде всего, было необходимо выработать несколько гипотез позиционирования бренда, из которых жители Волгоградской области выбрали лучшую путем голосования на специальном сайте. «Мы получили ранжирование гипотез, и гипотеза №3 вошла в тот базис, на основе которого мы выстроили целевой образ. Он должен решать задачи по раскрытию потенциала тех направлений, о которых говорилось ранее. Творческой части предшествовал огромный пласт теоретической и аналитической работы. Было создано несколько концепций визуального отображения бренда и, в конце концов, выбрана одна из них», — рассказал руководитель компании-разработчика Антон Титенок.
Подводя итоги встречи, Вячеслав Черепахин выступил с инициативой встретиться тем же коллективом через шесть месяцев, чтобы обсудить прогресс в работе по продвижению и дальнейшие планы участников рынка в этом направлении. «Необходимо физическое проникновение бренда на рынок, поэтому давайте работать со знаком», — подытожил Черепахин.
Реклама
ВТБ представит новую модель цифровой сделки на вторичном рынке недвижимости01.06.2021 16:15
Экономика 01.06.2021 16:15
ВТБ Капитал Инвестиции дарят акции российских компаний новым клиентам01.06.2021 15:08
Экономика 01.06.2021 15:08
Чистая прибыль банка «Открытие» за январь-апрель 2021 года по РСБУ составила 34,5 млрд рублей01.06.2021 15:02
Экономика 01.06.2021 15:02
Мобильное управление автомобилем: как работают подключаемые сервисы Renault?01.06.2021 12:50
Экономика 01.06.2021 12:50
ВТБ бесплатно застрахует детей от онкологических заболеваний01.06.2021 10:46
Экономика 01.06.2021 10:46
В Волгоградской области цены на жилье выросли за год на 10%01.06.2021 08:50
Экономика 01.06.2021 08:50
ВТБ отменяет комиссию за оплату коммунальных услуг и штрафов в ВТБ Онлайн и банкоматах31.05.2021 16:35
Экономика 31.05.2021 16:35
Инвесторы и бизнесмены обсудили будущее рынков на онлайн-марафоне банка «Открытие» в Telegram31.05.2021 16:22
Экономика 31.05.2021 16:22
Сады Придонья поддержали волгоградских марафонцев31.05.2021 16:02
Экономика 31.05.2021 16:02
Волгоградские медики стали меньше получать во второй год пандемии31.05.2021 16:00
Экономика 31.05.2021 16:00
Клиенты Сбербанка в Поволжье в полтора раза чаще стали брать ипотеку31.05.2021 10:50
Экономика 31.05.2021 10:50
ВТБ повысит доходность по вкладу «История успеха» до 6%31.05.2021 10:23
Экономика 31.05.2021 10:23
Клиенты СберБанка могут оформить юридическую проверку с гарантией до 10 млн рублей в счёт суммы ипотеки31.05.2021 09:06
Экономика 31.05.2021 09:06
Тенденция все та же: средняя зарплата жителей Волгоградской области продолжает расти30.05.2021 17:42
Экономика 30.05.2021 17:42
Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности28.05.2021 15:28
Экономика 28.05.2021 15:28
Реклама