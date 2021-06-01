Время, когда в автомобиле не нужен будет водитель, настанет в ближайшие 10-15 лет. А время, когда машиной можно управлять дистанционно, используя для этого смартфон наступило сегодня! Представляем вашему вниманию специальные подключаемые сервисы Renault, которые позволяют удаленно управлять некоторыми функциями авто и работать с максимально широким пакетом навигационных онлайн-опций и спутниковых технологий получения информации.

Эти сервисные пакеты позволяют владельцам современных моделей Renault дистанционно запускать двигатель, регулировать климат-контроль в салоне, открывать и закрывать двери и багажник, а также определять и передавать местоположение припаркованного авто, строить оптимально удобные маршруты поездки, оперативно получать информацию о дорожных пробках, скоростных режимах, камерах ГИБДД на трассе, погоде, ценах на топливо и т.д.

Что такое подключаемые сервисы Renault?

Duster и [1]. Речь идет о специальных программных пакетах дополнительных управляющих и навигационных опций, которые разработаны специалистами Renault для автомобилей существующего модельного ряда Kaptur Arkana , в которых устанавливается штатная мультимедиасистема Easy Link





Для подключения сервисов не нужно устанавливать дополнительное оборудование: встроенная телематическая система через SIM[2]-чип коммутируется с мультимедиа Easy Link[1] и через Интернет-соединение может обмениваться данными с облачными информационными системами Renault. Управлять комплексом можно с помощью смартфона, на который из Google Play[3] или App Store[4] скачивается и устанавливается бесплатное фирменное мобильное приложение MY Renault[5].

После синхронизации приложения с мультимедиа, вы получаете доступ к новым навигационным, охранным и управляющим функциям, существенно расширяя возможности электронных ассистентов водителя, уровень безопасности и комфорт эксплуатации авто.

Функционал подключаемых сервисов Renault

На данный момент на официальном сайте Renault доступны два полностью готовых пакета подключаемых сервисов, которые доступны владельцам автомобилей бренда со штатно установленной мультимедийной системой Easy Link[1] и мобильным приложением MY Renault[5] на смартфоне:

Easy Link[1] «Дистанционное управление»

Пакет приложений для удаленного управления некоторыми функциями автомобиля с помощью смартфона:

• Дистанционный запуск двигателя – функция безопасного запуска ДВС на большом расстоянии от авто (например, прямо из дома) за 10 минут до начала поездки. Пока вы дойдете до парковки авто, двигатель прогреется, а климатическая установка нагреет салон до приемлемой температуры, что актуально в холодное время года. Так же удаленно можно заглушить движок.

• Дистанционное открывание и закрывание дверей машины и багажника – охранная опция, позволяющая контролировать защиту салона от несанкционированного проникновения.

• Определение местоположения авто на карте местности – навигационная опция, которая показывает место парковки машины (карты Google) и удобный маршрут движения к авто из любой точки.





Easy Link[1] «Онлайн-навигация»

Пакет приложений для расширения возможностей штатной навигационной системы, установленной в автомобилях Renault:

• Навигация «От двери к двери» - навигационная функция предварительного расчета оптимального маршрута автомобиля к месту назначения (карту маршрута можно заранее отправить в бортовой компьютер машины. Кроме того, можно задать поиск максимально короткого маршрута при запуске двигателя или построить пешеходный маршрут к месту парковки.

• Поиск пунктов назначения и маршрутов через сервис Google[6] – навигационно-поисковая опция по ключевым словам. Можно задать поиск населенного пункта или конкретного магазина, компании, заведения. В результатах поисковой выдачи на экране будет отражаться необходимая дополнительная информация (расстояние, маршрут, контакты, время работы и т.д.).

• Навигация Tom-Tom[7] – дополнительные информационные сервисы, передающие в режиме онлайн обновляемую информацию о погоде, состоянии дорожных покрытий, скоростных режимах, пробках и камерах видеофиксации ГИБДД на трассе, наличии топлива, ценах на горючее в АЗС на маршруте и т.д.

Система может конфигурироваться и настраиваться под индивидуальные требования каждого пользователя: сервисы можно подключать пакетами или отдельными опциями, с учетом возможностей комплектации авто и требований водителя. Подключение и отключение сервисов выполняется быстро и удобно в меню «Обмен данными» на мультимедиа Easy Link[1]. Каждый сервис имеет автоматическое обновление при подключении и в процессе использования (при каждом заходе в Интернет).

Важно! Подключаемые сервисы Renault являются некоммерческими, подключаются бесплатно и устанавливаются индивидуально на каждый конкретный автомобиль. Продавать или передавать право на их использование на других машинах запрещено.

Подключение сервисов Renault

Получить доступ к подключаемым сервисам Renault можно всего в три шага:

1. Активировать сервисы в мультимедиа Easy Link[1] («Обмен данными» на дисплее).

2. Установить приложение My Renault[5] на смартфоне (скачать - App Store[4] или Google Play[3] и зарегистрироваться).

3. Добавить данные автомобиля в аккаунт и синхронизировать приложение с Easy Link[1].

[5] – фирменное мобильное приложение, которое скачивается и устанавливается бесплатно. Получить доступ к подключаемым сервисам можно только при его установке на смартфон и регистрации аккаунта. На сайте доступна только регистрация и привязка данных автомобиля). Приложение MY Renault – фирменное мобильное приложение, которое скачивается и устанавливается бесплатно. Получить доступ к подключаемым сервисам можно только при его установке на смартфон и регистрации аккаунта. На сайте доступна только регистрация и привязка данных автомобиля).

Кроме того, приложение позволяет:

• находиться в постоянном контакте (24 часа в сутки) с информационной облачной структурой Renault, технической поддержкой Renault Assistance[8] и дилерами бренда в вашем регионе;

• получать постоянные информационные сообщения Renault о наступлении сроков очередного техобслуживания и списков обязательных работ;

• оперативно связываться с поддержкой Renault Assistance[8] в случае непредвиденной или аварийной ситуации на дороге.

Установка, регистрация и подключение мобильного приложения занимает не более 5 минут.





Подключаемые сервисы на автомобилях Renault

Подключаемые сервисы доступны уже в базовых комплектациях автомобилей Renault актуального модельного ряда – на купе-кроссоверах Arkana, кроссоверах Kaptur и внедорожниках Duster. Причем, как покупаемых, так и уже купленных в последние 2-3 года.

Доступ к такому широкому пакету новых управляющих, охранных, контрольных и навигационных опций позволяет совершенно бесплатно увеличить технические и эксплуатационные возможности автомобилей, добавить им преимуществ в своем классе, сделать более привлекательными для покупателей и комфортными для владельцев.

Подключаемые сервисы в автомобилях Renault позволяют постоянно контролировать их рабочее состояние и порядок технического обслуживания, обеспечить щадящие режимы работы основных систем, снизить износ и амортизацию узлов, механизмов и деталей, улучшить безопасность езды и стоянки в любое время года и в любую погоду. Кроме того, сервисы помогают экономить время, деньги и топливо. Заданные настройки закладываются в память автомобиля и не требуют дополнительной коррекции.

По сути дела, подключение дополнительных управляющих, охранных и навигационных сервисов – это уникальная и совершенно бесплатная возможность на порядок улучшить эксплуатационные возможности автомобилей без установки и регистрации дополнительного оборудования.

Преимущества подключаемых сервисов

Кроме того, что установка подключаемых сервисов полностью бесплатна, проста и удобна, сервисные пакеты дают комфорт управления и улучшают дисциплину эксплуатации транспортных средств, а также массу ощутимых дополнительных преимуществ физическим и коммерческим владельцам Renault:

• возможность постоянно и непрерывно контролировать местоположение автомобиля;

• контроль технического состояния машины и график прохождения техобслуживания;

• гарантированную защиту от несанкционированного использования или угона (блокировка движка и замков) а также быстрый поиск угнанного авто;

• дистанционный запуск двигателя и климат-контроля, экономящий время;

• оптимизацию логистики поездок (маршруты, дорожные пробки, заправки);

• контроль поездок, скоростных режимов, расхода топлива, амортизации узлов;

• помощь и рекомендации по стилю вождения;

• техническую поддержку при аварийных и критических дорожных ситуациях;

• оптимизацию затрат на расходники и ГСМ;

• навигацию высокой точности с использованием спутниковых технологий;

• возможность оперативно получать актуальную информацию о дорожной ситуации, погоде, пробках, камерах ГИБДД.

Важно отметить, что система подключаемых сервисов проста, имеет интуитивно понятный интерфейс и управление, информативно и выводит все запрашиваемые данные на большой цифровой дисплей, способна систематизировать и анализировать информацию с выводом статистики в заданном формате и сама обновляет программное обеспечение.

По вопросам покупки автомобилей Renault Arkana, Kaptur и Новый Duster, а также установки и настройки фирменных подключаемых сервисов Renault обращайтесь по телефону: +7 (8442) 55-22-55 (автохолдинг «Волга-Раст»).

Перевод:

[1] Easy Link - (англ.) мультимедийная система, транслитерация Изи Линк.

[2] SIM - (англ.) микросхемы в миниатюрном корпусе VQFN-8, транслитерация Сим.

[3] Google Play - (англ.) магазин приложений, а также игр, книг, музыки и фильмов от компании Google, транслитерация Гугл Плей

[4] App Store - (англ.) магазин приложений, раздел онлайн-магазина iTunes Store, содержащий различные приложения для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch и планшетов iPad, а также для персональных компьютеров Mac и позволяющий их купить, либо скачать бесплатно, транслитерация Эппл Сторе.

[5] MY Renault - (англ.) одно приложение для всех сервисов Renault, вся информация об автомобиле и программе обслуживания на вашем смартфоне, транслитерация Май Рено.

[6] Google - (англ.) поисковая система, транслитерация Гугл.

[7] Tom-Tom - (англ.) система навигации, транслитерация Том-Том.

[8] Renault Assistance - (англ.) служба круглосуточной технической помощи Renault на дорогах, работающая по единым мировым стандартам качества, транслитерация.