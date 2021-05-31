Клиенты Сбербанка в Поволжье в полтора раза чаще стали брать ипотеку













Жители Поволжья взяли на 53% больше ипотечных кредитов на приобретение жилья в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сбербанка, значительная часть таких сделок – 77%,– оформляются с использованием сервиса «Электронная регистрация». Данный сервис позволяет сократить время проведения сделки за счет того, что регистрация сделки с недвижимостью происходит без посещения МФЦ и Росреестра.

Другой востребованный сервис у клиентов Сбербанка в Поволжье – это сервис безналичных расчетов, им при оформлении ипотеки воспользовались более 90% клиентов. Благодаря емубезналичные расчёты за объект недвижимости между продавцом и покупателем осуществляются без дополнительных посещений офиса банка.

«Сбербанк предлагает широкую линейку предложений по ипотечным кредитам. Это позволяет нашим клиентам выбрать наиболее удобный для них вариант, который будет соответствовать их предпочтениям. В настоящее время Сбербанк снизил ставку по ипотеке с господдержкой, что дает новые возможности для приобретения жилья», - отмечает Светлана Арнаутова, заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка

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