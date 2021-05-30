Не смогли спасти: в Волгоградской области утонул подросток

Расследования 30.05.2021 12:51
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30.05.2021 12:51
В Палласовском районе около поселка Эльтон в водоеме утонул подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне. На пруд отправились 14-летний мальчик со своим 4-летним братом и 15-летний подросток. 15-летний юноша оставался на берегу, когда братья решили поплавать рядом с берегом. В какой-то момент 14-летний мальчик скрылся под водой и не смог выплыть на поверхность. Находившийся на берегу подросток бросился на помощь, однако спасти друга своими силами не смог. Прибывшие взрослые и родители детей так же не смогли найти мальчика. Извлечь тело пострадавшего из воды удалось только через несколько часов в ходе организованной совместно с сотрудниками МЧС поисковой операции.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
Органы Следственного комитета России напоминают родителям - жизнь и безопасность несовершеннолетних, прежде всего, в ваших руках. Большинство несчастных случаев происходит именно в тот момент, когда дети остаются без присмотра взрослых.
Фото СУ СК по Волгоградской области.
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