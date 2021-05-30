Расследования

Не смогли спасти: в Волгоградской области утонул подросток

Расследования 30.05.2021 12:51
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30.05.2021 12:51


В Палласовском районе около поселка Эльтон в водоеме утонул подросток. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла накануне. На пруд отправились 14-летний мальчик со своим 4-летним братом и 15-летний подросток. 15-летний юноша оставался на берегу, когда братья решили поплавать рядом с берегом. В какой-то момент 14-летний мальчик  скрылся под водой и не смог выплыть на поверхность. Находившийся на берегу  подросток бросился на помощь, однако спасти друга своими силами не смог. Прибывшие взрослые и родители детей так же не смогли найти мальчика. Извлечь тело пострадавшего из воды удалось только через несколько часов в ходе организованной совместно с сотрудниками МЧС поисковой операции.
Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. 
Органы Следственного комитета России напоминают родителям  -  жизнь и безопасность несовершеннолетних, прежде всего, в ваших руках. Большинство несчастных случаев происходит именно в тот момент, когда дети остаются без присмотра взрослых. 
Фото СУ СК по Волгоградской области. 

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