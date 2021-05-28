Экономика

Клиенты ВТБ смогут подключать и менять бонусные опции по кредитной карте

Экономика 28.05.2021 12:20 Новости компаний
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28.05.2021 12:20 Новости компаний


ВТБ расширяет возможности своего флагманского продукта «Карта возможностей» для клиентов, которым теперь доступны подключение или смена бонусных опций в любое время. 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, клиенты ВТБ могут подключить бонусную опцию «Кешбэк» для кредитной «Карты возможностей» в любой момент (ранее услуга была доступна только при оформлении карты). Новая опция начинает действовать сразу, менять ее можно в мобильном приложении или интернет-банке без ограничений.
В рамках опции «Кешбэк» возвращается 1,5% за все покупки. Бонусные рубли начисляются ежемесячно на счёт в программе лояльности «Мультибонус» в конце каждого следующего месяца. При этом за бонусную валюту можно приобрести не только товары из  онлайн-каталога программы, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу: 1 бонусный рубль = 1 рубль. Ежегодное обслуживание за подключение опции «Кешбэк» составит 590 рублей. Бонусная опция подключается в ВТБ Онлайн.
Клиенты, подключенные к пакету услуг «Привилегия», также в любое время могут подключить или изменить бонусную опцию. Им доступна опция «Кешбэк» (с бесплатным обслуживанием), а также «Путешествия», которая позволяет получить до 3% от суммы всех покупок бонусными милями. Ежемесячное обслуживание опции «Путешествия» составляет 1 тыс. рублей в месяц.
ВТБ запустил «Карту возможностей» в мае 2020 года, она сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность ежемесячного снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ.
«Сегодня «Карта возможностей» является одной из наиболее выгодных на рынке. Более 1 млн клиентов уже оценили преимущества карты. Теперь мы предлагаем им самостоятельно выбирать необходимость подключения или смены бонусных опций. ВТБ стратегически важно обеспечить максимально удобный и комфортный сервис при использовании наших продуктов», - отметил Григорий Мирзоян, начальник управления кредитных карт ВТБ. 
Получить «Карту возможностей» можно в любом отделении банка, а также оформление доступно в ВТБ Онлайн при наличии предодобренного решения.

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