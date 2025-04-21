Опрос: россияне готовы доверять ИИ в выборе финансовых продуктов





Более 70% россиян в разной мере готовы доверять рекомендациям алгоритмов искусственного интеллекта при использовании различных банковских продуктов – при инвестировании, управлении вкладами, кредитовании и другом. Это показал всероссийский опрос ВТБ, подготовленный к конференции Data Fusion.

Участников опроса попросили представить себя инвесторами с размером активов в 2 миллиона рублей. Только треть из них сообщили, что не готовы передать искусственному интеллекту какие-либо функции и полномочия по управлению этим портфелем. Каждый четвертый россиянин хотел бы использовать рекомендации ИИ, а почти каждый пятый пользователь согласился бы передать ИИ управление какой-либо небольшой суммой из своего портфеля. 14% передали бы контроль «с ограниченными полномочиями»: по размерам, типам и количеству сделок, которые мог бы совершать ИИ-робот. Безоговорочно передали бы все управление портфелем искусственному интеллекту 11% опрошенных. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в инвестировании готовы 70% респондентов.

Аналогичные ответы дали респонденты и на вопрос о вкладах. Располагая суммой в 200 тысяч рублей и желая открыть на эту сумму вклад, 37% опрошенных заявили, что «взвесив все риски, готовы подумать» над тем, чтобы передать решение о выборе вклада искусственному интеллекту. 27% сообщили, что изучили бы рекомендации ИИ по различным предложениям банков, 10% ответили, что безоговорочно передали бы ИИ-алгоритму полномочия выбора вклада. Менее трети респондентов отметили, что им не нужен ИИ-помощник для открытия вклада. Итого доверять ИИ в решении вопроса вклада могут до 73% респондентов.

В ситуации с выбором кредитного предложения на рекомендации ИИ готовы опираться более половины россиян – 58%. При этом 19% готовы полностью передать это решение алгоритмам, так что в той или иной степени доверять ИИ в кредитовании готовы 77% респондентов, а 23% намеренны полагаться на мнение «знающих людей»: экспертов, знакомых, сотрудников банков и других.

Всероссийский опрос проводился в марте 2025 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч жителей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»