Экономика

Аналитики спрогнозировали взрывной рост популярности ИИ-устройств «в перспективе нескольких лет»

Экономика 16.04.2025 13:27
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16.04.2025 13:27


Российский и мировой рынок находятся на пороге эпохи портативных устройств с расширенным функционалом искусственного интеллекта. Взрывной рост их популярности может наступить «в перспективе нескольких лет», отмечается в исследовании «ИИинтеграция: будущее ИИ-устройств», подготовленном аналитиками российского банка к конференции Data Fusion. Банковские сервисы будут также активно интегрироваться в новые ИИ-устройства.

– ИИ-функционал уже активно интегрируется в различные устройства (ПК и смартфоны, носимые гаджеты, беспилотный транспорт, технологии безопасного города и др.). Но мощности ИИ-вычислений пока не позволяют реализовать широкий функционал таких устройств, включая глубокий анализ данных о пользователе, прогнозирование и т.п., – отмечает Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Уровень развития нейросетей сегодня стимулирует появление все новых форм «умных» гаджетов: от уже ставших привычными часов, фитнес-трекеров, смартфонов и ноутбуков – до человекоподобных роботов, автономного транспорта и устройств с дополненной реальностью, отмечается в исследовании.

Среди других трендов – перенос вычислений из облачных сервисов «внутрь» пользовательских устройств на фоне повышения уровня развития технологий. Этому способствуют также ограниченные объемы облачных вычислительных мощностей, которые заставляют производителей переносить все больше функций ИИ на сами устройства. Также одним из трендов является относительно низкая информированность пользователей о технологиях искусственного интеллекта.

Исследование «ИИинтеграция: будущее "умных" устройств» подготовлено Центром технологических исследований банка. Оно основано на анализе более чем 100 различных источников, включая отчеты консалтинговых компаний, заявления крупнейших участников рынка, научные статьи передовых ученых. Также в исследовании приводятся данные всероссийского опроса, в котором приняли участие 1500 респондентов в возрасте 16-65 лет, жители городов РФ с населением свыше 100 тысяч человек.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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