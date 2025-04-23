Дизтопливо в Волгоградской области подорожало на 2 копейки

Фото V102.RU
Экономика 23.04.2025 21:25
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23.04.2025 21:25
Фото V102.RU
В Волгоградской области средняя цена автомобильного топлива за неделю выросла на 1 копейку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Росстата, она составила 60,47 рублей за литр. На копейку подорожали АИ-92 (57,13) и АИ-95 (63,46).Стоимость АИ-98 осталась на прежнем уровне. Но она и ранее впечатляла – 84,95 рубля за литр. В то же время дизтопливо стало дороже на 2 копейки – 68,46 рубля.
Фото V102.RU
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