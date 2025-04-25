Завод ВОЛМА в ЛНР увеличивает объемы производства

23 апреля завод ВОЛМА-Ольховое по производству сухих строительных смесей, расположенный в Станично-Луганском районе ЛНР, шефство над которым взяла Волгоградская область, с рабочим визитом посетил председатель комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Эдуард Кривов. В ходе визита генеральный директор волгоградской компании ВОЛМА Владимир Овчинцев рассказал о реализации инвестиционного проекта в Луганской Народной Республике.

В конце 2023 года в рамках восстановления промышленного потенциала новых территорий ООО «УК «ВОЛМА» приступило к возрождению завода и запуску производства. С марта 2024 года на заводе ВОЛМА-Ольховое осуществляется промышленный выпуск сухих строительных смесей. За это время более 40 тыс. тонн материалов ВОЛМА отправлено на строительные и торговые объекты новых территорий.

Коллектив завода сформирован из местного населения, работникам предоставлен полный соцпакет, бесплатные обеды, обеспечение фирменной спецодеждой и СИЗ. На предприятии завершается второй этап модернизация оборудования, которая позволит уже в июне этого года увеличить объем выпускаемых строительных материалов более чем в два раза.

Участники встречи осмотрели производственные цеха, бытовые помещения для работников, обсудили планы по дальнейшему развитию завода, проблемные вопросы. Эдуард Михайлович КРИВОВ положительно оценил вклад волгоградской компании в восстановление и развитие новых территорий, отметив важность взаимодействия бизнеса и региональных органов власти при реализации важных инвестиционных проектов на подшефных территориях.

Фото: УК «ВОЛМА»

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