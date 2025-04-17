Экономика

Жители ЮФО хотят установить самозапреты на кредиты и крупные переводы

Экономика 17.04.2025 12:38
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17.04.2025 12:38


Больше 80% опрошенных респондентов считают, что сервисы самозапретов на онлайн-операции помогут им защитить свои деньги от мошенников. При этом пользователи хотели бы поставить ограничения не только на кредиты, но и на крупные переводы, досрочное снятие денег со вкладов и на ряд других операций, следует из опроса ВТБ.

По данным аналитиков, число тех, кто сомневается в эффективности инструмента – всего 8%. В то же время 63% жителей Юга уже пользуется сервисом или планирует в ближайшее время. Советовать сервисы самозапрета близким готовы большинство респондентов – 81%.

Самозапрет больше всего актуален для контроля за онлайн-кредитами, считает 89% опрошенных. Также более половины южан установили бы ограничения на переводы крупных сумм и снятие наличных по QR-коду в банкоматах. Среди востребованных опций есть и запрет на досрочный вывод денег со вклада, и крупные покупки в магазинах.

При этом, по мнению большинства респондентов, сервисы самозапрета будут больше всего актуальны для тех, у кого уже был опыт финансовых потерь. Более половины считают, что такими сервисами будут чаще всего пользоваться пожилые люди и люди, склонные к импульсивным тратам. Также 42% участников опроса полагают, что сервис может быть актуален для родителей, которые сделали детские карты для школьников, еще 38% – для клиентов с картами нескольких банков и 39% – для людей, которые слабо разбираются в финансах и современных технологиях.

Опрос проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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