Экономика

Волгоградцам вернули 720 млн рублей налоговых вычетов: смотрим, как это работает

Экономика 17.04.2025 17:19
0
17.04.2025 17:19


В Волгоградской области сумма возвращенного в упрощенном порядке НДФЛ по имущественным, инвестиционным и социальным налоговым вычетам в настоящее время составляет свыше 720 миллионов рублей. Об этом V102.RU сообщили в УФНС России по региону.

Налоговые органы напоминают, что в упрощенном порядке можно получить инвестиционные, имущественные, а также социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, оплату медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам в проактивном режиме посредством взаимодействия через личный кабинет. По итогам 2024 года вычеты можно получить в упрощенном порядке, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

- Если налогоплательщик имеет право на получение вычета, налоговый орган направляет ему в личном кабинете предзаполненное заявление для его утверждения, - пояснили в УФНС региона.

Подробнее о получении социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке можно узнать на промо-странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ».  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.04.2025 12:38
Экономика 17.04.2025 12:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.04.2025 09:33
Экономика 17.04.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2025 08:40
Экономика 17.04.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.04.2025 07:36
Экономика 17.04.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.04.2025 13:27
Экономика 16.04.2025 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.04.2025 09:33
Экономика 16.04.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.04.2025 15:11
Экономика 14.04.2025 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.04.2025 11:44
Экономика 14.04.2025 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.04.2025 18:24
Экономика 11.04.2025 18:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.04.2025 13:42
Экономика 11.04.2025 13:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.04.2025 07:22
Экономика 10.04.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.04.2025 06:53
Экономика 10.04.2025 06:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.04.2025 17:05
Экономика 09.04.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.04.2025 14:10 Реклама
Экономика 09.04.2025 14:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.04.2025 09:56
Экономика 09.04.2025 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублейСмотреть фотографии
18:42
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Волжского на стоимость проездаСмотреть фотографии
18:29
Путин назначил пятерых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:56
Росавиация сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:31
Два самолета приземлились в Саратове из-за закрытия аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
17:30
Суд защитил волгоградских дачников в споре с прокуратуройСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде заключили под стражу избившего посетителя шашлычной бородачаСмотреть фотографии
17:19
Волгоградцам вернули 720 млн рублей налоговых вычетов: смотрим, как это работаетСмотреть фотографии
16:41
Волгоградские диспетчеры аэропорта получат позывной «Сталинград» на три дняСмотреть фотографии
16:37
Под Волгоградом домашняя кошка принесла с прогулки смертельный вирусСмотреть фотографии
16:24
Робот-хирург приступает к работе в НИИТОН СГМУСмотреть фотографии
16:04
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
15:52
Волгоградский облсуд представил книгу памяти к юбилею Великой ПобедыСмотреть фотографии
14:58
Кассация подтвердила приговоры застройщикам ЖК «Парк Европейский» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Волгоградская область передала в зону СВО броневики «Сармат» и другую техникуСмотреть фотографии
13:41
В Волжском оперативники накрыли интим-салон с юными массажисткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Экс-чиновник и бизнесмен Юрий Кокин стал новым главой МихайловкиСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам показали один день из жизни пластиковой бутылкиСмотреть фотографии
12:48
Столб черного дыма у ГСК на Спартановке напугал волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Новые льготы семьям участников СВО утвердила Волгоградская облдумаСмотреть фотографии
12:18
Андрей Бочаров провел онлайн-прием гражданСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские баскетболисты выиграли финал ЮФО «Локобаскет - Школьная лига»Смотреть фотографии
11:58
Мощная магнитная буря накрыла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:38
Т2 завершила тестирование полностью отечественных SIM-карт «Микрона»Смотреть фотографии
11:27
В Волгограде волонтеры спасают орлана-белохвоста с переломом позвоночникаСмотреть фотографии
11:01
Бывший волгоградский чиновник с богатым прошлым может возглавить МихайловкуСмотреть фотографии
10:46
Как с помощью рекламных технологий увеличить поток соискателей в компаниюСмотреть фотографии
10:12
Боец ММА Джефф Монсон отработал пару приемов с волгоградскими подросткамиСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде потушили пожар в ресторане «Шафран»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:40
Волгоградцам рассказали, как вернуть ошибочный платеж за электроэнергиюСмотреть фотографии
 