В Волгоградской области сумма возвращенного в упрощенном порядке НДФЛ по имущественным, инвестиционным и социальным налоговым вычетам в настоящее время составляет свыше 720 миллионов рублей. Об этом V102.RU сообщили в УФНС России по региону.

Налоговые органы напоминают, что в упрощенном порядке можно получить инвестиционные, имущественные, а также социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, оплату медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, страховых взносов по договорам ДМС, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, уплату пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

Налоговые вычеты предоставляются налогоплательщикам в проактивном режиме посредством взаимодействия через личный кабинет. По итогам 2024 года вычеты можно получить в упрощенном порядке, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

- Если налогоплательщик имеет право на получение вычета, налоговый орган направляет ему в личном кабинете предзаполненное заявление для его утверждения, - пояснили в УФНС региона.

Подробнее о получении социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке можно узнать на промо-странице «Упрощенный порядок получения вычетов по НДФЛ».