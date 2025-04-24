Эксперты прогнозируют рост рынка сбережений в России на 20%

В 2025 году, несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц на рынке может вырасти на 6,1%, — до 61 трлн рублей. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», во втором полугодии темп роста традиционно будет выше — портфель превысит 69 трлн рублей на конец года, показав совокупный прирост за год на 20%.

Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России вырастет до 57,5 трлн (+7,1%), а за год — практически до 65 трлн (+21%). В апреле общерыночный объем рублевых пассивов может увеличиться на 850-880 млрд рублей и дойти до отметки 55,5 трлн. С начала года рост составит около 1,8 трлн рублей (+3,5%).

— Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить, — поделился наблюдениями Георгий Горшков. — Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится.

По словам эксперта, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный срок. Кроме того, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными.

— И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026-2027 гг. Это значит, что розничные клиенты, уже научившиеся планировать свои доходы с учетом процентов по вкладам, будут и дальше использовать их для финансирования своей активности, — сказал Георгий Горшков.

Также сообщается, что по итогам года банк планирует нарастить портфель классических пассивов на 27%, то есть расти выше рынка, до 13,5 трлн рублей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»