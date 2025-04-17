В ЦБ озвучили условия для повышения ключевой ставки





Центробанк рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, если динамика дезинфляции не обеспечит цели по инфляции в 4 процента. Об этом сообщили на сайте ЦБ.

- Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике. Банк России продолжит анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки, - поясняется в документе.

Также в регуляторе считают, что по итогам года инфляция составит 7-8%, а уже в 2026 году вернется к 4%. К слову, к нынешнему дню годовая инфляция ускорилась до 10,38%.