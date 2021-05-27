



Более ста представителей почти 30 металлургических компаний собрались сегодня на площадке Волжского трубного завода (компания ТМК) на 18-ом Международном Металлургическом саммите "Русская Сталь: стратегия роста".

Среди участников – лидеры отрасли и представители деловых кругов из всех регионов мира, в числе которых металлурги из России, Великобритании, Бельгии, Италии. Столь широкое представительство на главной дискуссионной площадке отрасли и открытый характер общения, по мнению участников саммита, обеспечивают получение актуальной информации о положении дел в черной металлургии, состоянии рынка металлопродукции и планах развития ведущих компаний.

Как отметил, открывая саммит, член Наблюдательного Совета Ассоциации «Русская сталь», Председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, сегодняшний форум – это прекрасная возможность обсудить многие ключевые темы для будущего стальной промышленности.

«Из года в год саммит «Русской стали» неизменно подтверждает свой статус важнейшей дискуссионной площадки. Причем не только в масштабах нашей страны, но и всего мира. Металлургия - одна из самых технологичных отраслей в мире. Стальная промышленность Российской Федерации фокусирует все большее внимание на совершенствовании и повышении экологичности производственных процессов, техническом и технологическом перевооружении. И все это должно способствовать тем задачам, которые сегодня стоят перед экономикой России с точки зрения удовлетворения спроса на самый популярный конструкционный материал, которым является сегодня сталь. Всем участникам саммита предоставлена возможность не только пообщаться и высказать свое мнение по актуальным вопросам повестки дня, но и познакомиться с культурой, технологиями, производственными процессами, которые мы практикуем на Волжском трубном заводе, входящем в состав ТМК. Я желаю всем плодотворной работы, и чтобы новые знания были внедрены на наших предприятиях», - подчеркнул Дмитрий Пумпянский.

При обсуждении задач, перспектив и вызовов стальной отрасли был затронут вопрос и цен на металл. Стальная отрасль, по мнению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, - системообразующий сектор экономики, и рост цен на металл значительно влияет на развитие регионов.

«Волгоградская область является крупным индустриальным центром с вековыми традициями металлургического производства. Я хотел бы поблагодарить организаторов саммита за возможность на территории Волгоградской области, на Волжском трубном заводе обсудить вопросы развития отрасли, принять участие в выработке предложений и решений, которые лягут в основу развития ассоциации. Это возможность познакомить участников с регионом, выстроить взаимовыгодное сотрудничество, что в итоге позволит нам реализовать совместные интересные проекты», - отметил Андрей Бочаров.

Ряд вопросов участникам форума предложил обсудить статс-секретарь - заместитель министра Минпромторга России Виктор Евтухов. «Мы предложили субъектам РФ посчитать объемы своих проектов, которые строятся за счет бюджета, и надеемся, что металлургические предприятия дадут дисконт, чтобы их удорожание не было существенным. Я предлагаю пообсуждать, что можно предложить сегодня государству для того, чтобы сделать цены на внутреннем рынке приемлемыми», - предложил Виктор Евтухов.

С докладом о состоянии отрасли и перспективами ее развития выступил генеральный директор World Steel Association Эдвин Бассон. Участники саммита большое внимание уделили вопросам трансформации трубной промышленности в новых реалиях, возрастающей роли отраслевой науки, перехода компаний на комплексные экологические разрешения и внедрение наилучших доступных технологий. По оценкам постоянных участников, в рамках саммита сложились оптимальные условия для деловых контактов и неформального общения. Все выступления, как на русском, так и английском языке, сопровождаются синхронным переводом.





Волжский трубный завод организовал визит участников саммита на основные производственные и экологические объекты предприятия. Гости побывали в электросталеплавильном цехе, трубоэлектросварочном цехе по производству сварных труб большого диаметра, трубопрессовом цехе №2 по выпуску горячепрессованных труб из углеродистых и легированных (в том числе нержавеющих) марок стали, а также из труднодеформируемых сплавов для энергетического и химического машиностроения. Посетили современный административно-лабораторный комплекс ECO HOUSE ТМК, где размещается экологическая служба завода.





На предприятии отметили, что ТМК инвестирует в развитие производственных мощностей, чтобы нарастить долю высокотехнологичной продукции. Сегодня волжские трубники в соответствии с долгосрочной стратегией развития производства, выбранной ТМК, делают акцент на перспективных сегментах производства продукции с высокой добавленной стоимостью. К таковой, безусловно, относятся высокотехнологичные нержавеющие трубы, сортамент которых будет расширяться. География экспорта ВТЗ, входящего в состав Трубной металлургической компании, включает в себя 35 стран мира. В номенклатуре экспортных поставок выросла доля высокотехнологичной продукции ВТЗ, в частности, труб с премиальными высокогерметичными резьбовыми соединениями разработки ТМК. Также на экспорт отправляются обсадные трубы из нержавеющей стали 13 Cr (13 Хром).

Напомним, Международный Металлургический саммит "Русская Сталь: стратегия роста"- ежегодное мероприятие, организуемое журналом «Металлы Евразии», проходит при поддержке Ассоциации «Русская Сталь» с участием руководителей и специалистов ведущих компаний отрасли: ЕВРАЗ, Металлоинвест, Мечел, ММК, НЛМК, Северсталь, ОМК, ТМК, ПМХ.