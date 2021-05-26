Разбил бутылку об голову и порезал лицо: в Волгограде осудили водителя за нападение на полицейского





В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейского, пытавшегося остановить пьяного водителя. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он был приговорен к 3 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима.

В судебном заседании были восстановлены события вечера 30 марта 2020 года, когда оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОП № 6 УМВД России по г. Волгограду, находясь возле одного из продуктовых магазинов, увидел мужчину, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку мужчина уехал, страж порядка на личном автомобиле проследовал за ним. Когда машина с пьяным водителем остановилась, оперативник подошел к нему, представился, предъявил служебное удостоверение и потребовал показать документы, удостоверяющие личность. Однако водитель повел себя агрессивно: начал выражаться нецензурной бранью и ударил стеклянной бутылкой с пивом по голове полицейского, а также осколком порезал ему лицо.

Прибывшие на место происшествия коллеги полицейского задержали буйного водителя. Впоследствии было установлено, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование уголовного дела проводилось СО по Советскому району г.Волгограда СУ СК России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчина не признал.

Приговор в законную силу не вступил. Однако в прокуратуре намерены рассмотреть вопрос об его обжаловании в связи с мягкостью назначенного наказания.



