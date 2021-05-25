Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселения

Расследования 25.05.2021 13:48
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25.05.2021 13:48
Суд арестовал осужденного И. Пономарева, сбежавшего из колонии-поселения №27 в Ленинске за 17 дней до даты освобождения. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в отношении Пономарева возбуждено новое уголовное дело.
В КП-27 осужденный прибыл 9 апреля этого года и уже через месяц, 10 мая, решился на побег. Он перелез на улицу через окно в комнате для умывания, затем через проем в ограждении вышел за пределы колонии и уехал домой в Волгоград. В родных стенах Пономарев пробыл недолго: уже вечером к нему постучались сотрудники исправительного учреждения и вернули обратно. Дознаватель ходатайствовал о заключении под стражу, адвокат подсудимого же настаивал на более мягкой мере пресечения. Тем не менее, суд согласился с доводами следствия.
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