Волгоградца вернули за решетку после побега из колонии-поселения





Суд арестовал осужденного И. Пономарева, сбежавшего из колонии-поселения №27 в Ленинске за 17 дней до даты освобождения. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединённой пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, в отношении Пономарева возбуждено новое уголовное дело.

В КП-27 осужденный прибыл 9 апреля этого года и уже через месяц, 10 мая, решился на побег. Он перелез на улицу через окно в комнате для умывания, затем через проем в ограждении вышел за пределы колонии и уехал домой в Волгоград. В родных стенах Пономарев пробыл недолго: уже вечером к нему постучались сотрудники исправительного учреждения и вернули обратно. Дознаватель ходатайствовал о заключении под стражу, адвокат подсудимого же настаивал на более мягкой мере пресечения. Тем не менее, суд согласился с доводами следствия.